День рождения Деда Мороза - 18 ноября. Волшебные поздравления в прозе, стихах и смс

С днем рождения поздравляем

Тебя, Дедушка Мороз!

Ты не старишься с годами,

Те же щеки, тот же нос.



И в глазах твоих смешинки

Радостью лучатся,

Нам на каждый Новый год

Ты приносишь счастье.



В день рождения, Дед Мороз,

Здоровья мы желаем,

И на Новый год тебя

В гости приглашаем.

Отмечает Дед Мороз

Нынче день рождения.

Пожелаем мы ему

Крепкого терпения.



Чтоб подарки приносить

Сил всегда хватало.

И чтоб больше сказкой жить

Ребятишек стало.



Вечно даришь праздник нам,

Смех и настроенье!

Вот пришел и наш черед,

Так что с днем рождения!