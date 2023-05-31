1 июня
﻿
Жизнь

День российской адвокатуры - 31 мая. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Ежегодно в последний день мая в России чествуют адвокатов. 31 мая 2002 года президент страны подписал закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Altapress.ru подготовил радостные поздравления в прозе, стихах и смс.

Адвокат. Портфель
Адвокат. Портфель
unsplash.com

Поздравления с Днем российской адвокатуры в прозе

С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии в сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.

Всех адвокатов и юристов страны поздравляю с Днем российской адвокатуры! Желаю успешных сделок и контрактов, мирных договорённостей и успешных заседаний. А еще человеческого фактора и сговорчивости!

Поздравляю с Днем российской адвокатуры и желаю стойко и верно стоять на защите невиновных граждан, всегда находить ответы даже на самые каверзные вопросы, никогда не сдаваться и не сомневаться в своём адвокатском таланте. Только успеха, только победы, только добра!

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Поздравления с Днем российской адвокатуры в стихах

Всех адвокатов поздравляю,
Желаю ярких вам побед,
Профессию пусть вашу уважают,
Все завершаете без бед.

Чтоб судов поменьше было,
Апелляций чтоб не знали,
И беда про вас забыла,
Лишь победы вы встречали.

Профессионалами чтоб оставались,
И знали, что все по плечу,
В себе секунды вы не сомневались,
С днем адвокатуры поздравить хочу!

Вас, правозащитники,
Нынче поздравляю,
В День адвокатуры
Лишь побед желаю.

Пусть дела все спорятся,
И придет успех,
Пред законом славным
Не будет пусть помех.

Счастья вам и радости
В жизни вашей личной,
Проводить все слушанья
Только на отлично.

Как в суде без адвоката?
Справедливость — это свято!
Потому вы в чести деле —
Настоящие солдаты.

Поздравляем от души,
Чтоб процессы все ваши
Выиграть всегда сумели,
Шли уверенно вы к цели.

Добивались бы побед,
Пользовались много лет
Средь клиентов лишь успехом,
Счастья вам, здоровья, смеха!

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Поздравления с Днем российской адвокатуры в смс

Вас с Днем адвокатуры
Сердечно поздравляем!
Вы — сильные натуры.
Успехов вам желаем!

Живите, процветая,
Пусть ничего не парит,
А день последний мая
Вам радостей надарит!

Вам Фемида, лучшая подруга,
Скажет кто там прав, кто виноват.
С Днем российской вас адвокатуры
Разрешите нынче поздравлять.

Пусть всегда здоровье и достаток
Будет в ваших семьях много лет,
В мыслях будет пусть у вас порядок
И живите целый век без бед.

В адвокатуре равных нет,
Везде отыщешь ты улики,
Любой закрученный сюжет
Легко раскроешь без ошибки.

Пусть проницательность твоя
С годами только лишь крепчает,
И этой жизни колея
Всегда к успеху увлекает!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость