День российской адвокатуры - 31 мая. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российской адвокатуры в прозе
С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии в сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.
Всех адвокатов и юристов страны поздравляю с Днем российской адвокатуры! Желаю успешных сделок и контрактов, мирных договорённостей и успешных заседаний. А еще человеческого фактора и сговорчивости!
Поздравляю с Днем российской адвокатуры и желаю стойко и верно стоять на защите невиновных граждан, всегда находить ответы даже на самые каверзные вопросы, никогда не сдаваться и не сомневаться в своём адвокатском таланте. Только успеха, только победы, только добра!
Поздравления с Днем российской адвокатуры в стихах
Всех адвокатов поздравляю,
Желаю ярких вам побед,
Профессию пусть вашу уважают,
Все завершаете без бед.
Чтоб судов поменьше было,
Апелляций чтоб не знали,
И беда про вас забыла,
Лишь победы вы встречали.
Профессионалами чтоб оставались,
И знали, что все по плечу,
В себе секунды вы не сомневались,
С днем адвокатуры поздравить хочу!
Вас, правозащитники,
Нынче поздравляю,
В День адвокатуры
Лишь побед желаю.
Пусть дела все спорятся,
И придет успех,
Пред законом славным
Не будет пусть помех.
Счастья вам и радости
В жизни вашей личной,
Проводить все слушанья
Только на отлично.
Как в суде без адвоката?
Справедливость — это свято!
Потому вы в чести деле —
Настоящие солдаты.
Поздравляем от души,
Чтоб процессы все ваши
Выиграть всегда сумели,
Шли уверенно вы к цели.
Добивались бы побед,
Пользовались много лет
Средь клиентов лишь успехом,
Счастья вам, здоровья, смеха!
Поздравления с Днем российской адвокатуры в смс
Вас с Днем адвокатуры
Сердечно поздравляем!
Вы — сильные натуры.
Успехов вам желаем!
Живите, процветая,
Пусть ничего не парит,
А день последний мая
Вам радостей надарит!
Вам Фемида, лучшая подруга,
Скажет кто там прав, кто виноват.
С Днем российской вас адвокатуры
Разрешите нынче поздравлять.
Пусть всегда здоровье и достаток
Будет в ваших семьях много лет,
В мыслях будет пусть у вас порядок
И живите целый век без бед.
В адвокатуре равных нет,
Везде отыщешь ты улики,
Любой закрученный сюжет
Легко раскроешь без ошибки.
Пусть проницательность твоя
С годами только лишь крепчает,
И этой жизни колея
Всегда к успеху увлекает!