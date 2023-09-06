День рыжих и другие интересные праздники 6 сентября

День рыжих
По одной из версий возникновения этого праздника, в начале 1980-х годов житель Калифорнии Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра.
День полетов над землей
Если 6 сентября у вас нет возможности отправиться куда-либо на самолете, то можно отпраздновать День полетов над землей на качелях или в гамаке. Здесь главное весело провести время и испытать удивительное чувство парения в свободном пространстве.
День борьбы с прокрастинацией
6 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы с прокрастинацией. Привычку откладывать важные дела, а вместо них концентрироваться на более простых и незначительных задачах, многие психологи окрестили болезнью XXI века.