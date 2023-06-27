27 июня
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Жизнь

День рыбалки - 27 июня. Поздравления в прозе, стихах и смс, на которые клюет

Всемирный день рыболовства отмечают 27 июня. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Рыбалка.
Рыбалка.
unsplash.com

Поздравления с Днем рыбалки в прозе

Всех рыбаков и рыбачек поздравляем с Всемирным днем рыболовства. Пускай каждый хоть раз в своей жизни, но все-таки поймает свою золотую рыбку, которая в свою очередь исполнит все ваши заветные желания. Побольше рыбных мест вам, отличного клева и нереального улова.

Сегодня Всемирный День Рыболовства, так что поздравляем всех рыбаков и сочувствующих с этим моментом и желаем хорошего клева в любую погоду, когда вы выйдете на рыбалку. Пусть каждая новая рыбина будет больше предыдущей. И пусть близкие понимают вас и всегда поддерживают.

Поздравляю со Всемирным днем рыболовства и желаю, чтобы весь подводный мир был открыт для тебя, чтобы рыбка в твои сети плыла, как мухи липнут на мёд. Желаю крупных уловов и крепких нервов, богатырского здоровья и рыбацкой удачи.

Нерестовая рыбалка.
Нерестовая рыбалка.
unsplash.com

Поздравления с Днем рыбалки в стихах

Желаю удачного клева,
Компании дружной большой,
Всегда чтоб с огромным уловом
Ты весело мчался домой!

Пусть солнышко радостно светит,
Погоды не будет плохой,
И счастье плывёт в твои сети,
А беды все смоет волной!

В рыболовства день всемирный
Я желаю рыбы жирной,
Чтоб большими косяками
Плавала сама за вами,
Чтоб в сетях она плескала
И сама на борт скакала,
Чтоб погода удалась,
Буря чтоб не началась,
Чтоб удача вас ждала
И от шторма берегла!

В рыболовстве, несомненно,
Тебе равных вовсе нет,
И улов всегда отменный,
Как от Нептуна презент!

Ещё рыбку золотую
Пожелаю я поймать,
Чтоб мечту твою любую
Могла быстро воплощать!

Рыбалка.
Рыбалка.
unsplash.com

Поздравления с Днем рыбалки в смс

Рыболовам всем желаем,
Поймать рыбку золотую,
Чтоб, на берегу скучая,
Воплотить мечту любую!

И чтоб были все уловы
Просто сказочно большими,
Чтоб гордиться вслед за клёвом
Вам успехами своими!

В день рыболовства желая улова
Большого, богатого, чинного!
Чтобы тёща с изумлением
Назвала бы молодчиной!

Уху вкусную жена сварила,
Позвала общих друзей,
Был бы вечерок отличный,
Пива за праздник себе ты подлей!

В этот день такой веселый
Поздравляем рыбаков!
Мы желаем много клева,
Чтоб удачным был улов!
Чтобы рыба на рыбалке
Только крупная была!
Чтоб всегда, везде и всюду
К вам сама она плыла!

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