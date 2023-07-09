День рыбака — 9 июля. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть клев вас удивляет.

Отличные места,

Засеки чтоб вы знали

Да верили в себя.

Рыбалка чтоб удачна,

А лучше пусть у вас

В улове побогаче

Особый будет класс.

К успеху знать дорогу!



Рыбачить очень много!

Улов чтоб был особый!

Мы сегодня поздравляем

Всех на свете рыбаков,

Тех, кто за улов огромный

Сделать многое готов,

Им желаем мы удачи,

Море рыбы наловить,

И конечно, рыбкой свежей

Своих близких накормить,

Пусть их удочки и сети

Будут прочными всегда,

Пусть от них большая рыба

Не уходит никогда!