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Жизнь

День Республики Крым - 20 января. Почему у Крыма свой герб и флаг, и как он стал частью России - история праздника

20 января Республика Крым отмечает свой главный праздник - День Республики. Altapress.ru рассказывает об истории праздника и о том, почему у Крыма свой герб и флаг.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0
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История праздника

Праздник учредили в 2009 году и подтвердили Законом Республики в 2014 году.

Дату выбрали не случайно. 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии.

Жителей Крыма услышали и 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».

С тех пор эта дата прочно вошла в историю Крыма, и 20 января стал праздничным днем.

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Когда Крым стал субъектом России?

11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил независимость. С тех пор слово "автономия" потеряло значение, и субъект стал просто Республикой Крым.

17 марта Верховный совет обратился к России с просьбой принять Крым в состав РФ со статусом республики. 18 марта был подписан договор о присоединении республики к России.

18 марта так же стал праздничным днем в Республике Крым.

Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022.
Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022.
altapress.ru. Анна Зайкова.
3
Почему у республики свой герб и флаг?

У Крыма своя конституция, герб, флаг и гимн. Впервые государственные символы приняли 24 сентября 1992 года, и повторно утвердили 4 июня 2014 года.

На гербе Республики Крым изображен червленый варяжский щит с серебряным грифоном, обращенным влево. В правой лапе у него серебряная раковина с голубой жемчужиной. Сам же щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами. Их соединяет сине-бело-красная лента с девизом «Процветание в единстве».

Флаг же состоит из трех цветных полос - синей, белой и красной. Белый цвет занимает большую часть места на флаге.

Государственный гимн Крыма сочинил композитор А. С. Караманов на слова О. В. Голубевой.

4
Кто проживает в Республике Крым?

На 2021 год большую часть населения Крыма составляют русские - 67%. На втором месте крымские татары - почти 13% и украинцы - 7%.

У Республики Крым три государственных языка — русский, крымскотатарский и украинский.

5
Как отмечают праздник?

По традиции всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона. По всей республике устраивают праздничные мероприятия и акции. В основном они направлены на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою республику.

Крым.
Крым.
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