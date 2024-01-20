День Республики Крым - 20 января. Почему у Крыма свой герб и флаг, и как он стал частью России - история праздника

Праздник учредили в 2009 году и подтвердили Законом Республики в 2014 году.
Дату выбрали не случайно. 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии.
Жителей Крыма услышали и 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».
С тех пор эта дата прочно вошла в историю Крыма, и 20 января стал праздничным днем.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил независимость. С тех пор слово "автономия" потеряло значение, и субъект стал просто Республикой Крым.
17 марта Верховный совет обратился к России с просьбой принять Крым в состав РФ со статусом республики. 18 марта был подписан договор о присоединении республики к России.
18 марта так же стал праздничным днем в Республике Крым.
У Крыма своя конституция, герб, флаг и гимн. Впервые государственные символы приняли 24 сентября 1992 года, и повторно утвердили 4 июня 2014 года.
На гербе Республики Крым изображен червленый варяжский щит с серебряным грифоном, обращенным влево. В правой лапе у него серебряная раковина с голубой жемчужиной. Сам же щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами. Их соединяет сине-бело-красная лента с девизом «Процветание в единстве».
Флаг же состоит из трех цветных полос - синей, белой и красной. Белый цвет занимает большую часть места на флаге.
Государственный гимн Крыма сочинил композитор А. С. Караманов на слова О. В. Голубевой.
На 2021 год большую часть населения Крыма составляют русские - 67%. На втором месте крымские татары - почти 13% и украинцы - 7%.
У Республики Крым три государственных языка — русский, крымскотатарский и украинский.
По традиции всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона. По всей республике устраивают праздничные мероприятия и акции. В основном они направлены на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою республику.
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