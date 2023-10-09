10 октября
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Жизнь

День работников сельского хозяйства и всемирный день почты. Поздравления в прозе, стихах и смс

На 9 октября выпало два праздника. День работников сельского хозяйства, который традиционно отмечают во второе воскресенье октября. И всемирный день почты. Altapress.ru подготовил для двух знаменательных дат поздравления в прозе, стихах и смс.

Работа в поле. Трактор.
Работа в поле. Трактор.
Pixabay.com.

Поздравления с Днем сельского хозяйства в прозе

Примите светлые и теплые поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Низкий поклон за ваш неустанный ежедневный труд. Будьте здоровы, пускай работа будет в удовольствие, ее плоды приносят людям пользу, а вам — хороший заработок. Желаем новых креативных идей, инноваций, прогресса и процветания.

Как сказал греческий философ, «сельское хозяйство для благородного и высоко духовного человека — лучшее из всех профессий и искусств, с помощью которых можно искать средства к существованию». Счастливого дня всем, кто обрабатывает землю и обеспечивает нас едой, которую мы видим на наших столах! Пусть каждый год будет урожайным, животные здоровыми и послушными, а инновации и технологии и дальше облегчают вашу жизнь. С праздником!

Поздравляю всех тех, кто ежедневно дарит нам тепло своих рук и частичку своей души. Всех тех, кто трудится на полях и строит у станков перерабатывающей промышленности. Желаю, чтобы на наших полях всегда колосилась пшеница, чтобы на каждом столе к завтраку у всех было вкусное и свежее молоко, и чтобы в ваших душах всегда пела радость, и горело желание жить, работать, дарить нашим людям свою продукцию, любовь и тепло. С праздником!

Поздравления с Днем сельского хозяйства в стихах

Поздравляем тех, кто точно знает
Обо всем, что в поле созревает,
Засветло вставать легко умеет,
Да и сил нисколько не жалеет!

Радости вам и дождей побольше,
А когда зима, то спать подольше.
Вам — всегда успеха и во всем!
Очень теплым пусть ваш будет дом.

Красочных и памятных минут!
Раз не волки, то и не сбегут
У вас никуда ваши труды,
А судьба избавит от беды!

Вас мы сердечно поздравляем
С вашим профессиональным днем!
Удачи вам во всем желаем —
В работе и в кругу родном.

Пусть будет дружною команда,
В работе помогает смех.
Страну снабжайте вы товаром,
Кормите жителей вы всех.

Желаем крепкого здоровья,
И не хворать, и не болеть.
Желаем быть всегда примером
И все преграды одолеть.

На сельском хозяйстве
Стоит вся Россия!
В нем наше богатство
И в нем наша сила.

Мы вас поздравляем,
Желаем удачи!
Ваш труд для страны
Очень многое значит!

Пусть будет здоровье
И в семьях достаток,
И будет достойной
За труд ваш оплата!

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем сельского хозяйства в смс

Спасибо всем, кто сеет, пашет,
Кто бережет посевы наши,
Их обрабатывает с толком,
Чтоб урожай попал на стол к нам.

Здоровья вам и сил в избытке,
Чтоб на работу шли с улыбкой,
Погоды ясной ежедневно

Всем тем, кто работает в сельском хозяйстве,
Желаю удачи и личного счастья.
Пусть ценят ваш труд по достоинству люди,
А в жизни ни горя, ни страха не будет.
Живите без стрессов и на позитиве,
Чтоб мысли печальные не приходили.

Пускай нивы колосятся,
И живёт пускай село —
Всех с Днем сельского хозяйства
И работников его!

Процветает производство,
И везёт пускай во всем,
Освещает жизнь, как солнцем,
Пусть удачей и добром!

Источник.

Поле. Сельское хозяйство.
Поле. Сельское хозяйство.
Фото Ольги Аникеевой.

Поздравления с Днем почты в прозе

Когда не было интернета и телефонов, только почта помогала нам быть на связи с родными и близкими людьми на расстоянии. Сегодня у нас сотни способов связаться с нужным человеком, но рукописные письма все еще остаются самыми трогательным и желанным способом связи. Желаю процветания всем работникам почты! Поздравляю с Всемирным днем почты!

Дорогие наши почтальоны, почтари и предвестники хороших новостей поздравляем Вас с Всемирным днем почты! Желаем приносить в чужие дома радость, а в свой достаток, пусть на пути встречаются только сердечные люди, труд ваш будет оценен и легок, а еще желаем, чтобы встречали вас с пирогами, а провожали с улыбкой!

Поздравляю всех почтовиков, людей которые могут доставить в любой конец света наши эмоции, добрые слова, нежные признания в виде писем и замечательные подарки в виде посылок. Желаем вам хороших и добрых трудовых будней, пускай в письмах ваших адресатов будет поменьше плохих новостей. Желаем радости в жизни, огромного здоровья и постоянного оптимизма. С праздником!

Поздравления с Днем почты в стихах

Всем, кто на почте трудиться готов,
Шлю пару добрых и ласковых слов!
Спасибо за письма, посылки, доставки!
Пусть к празднику будут к зарплате надбавки!

Желаю вам счастья и красочных дней,
А также хороших и добрых вестей!
Пусть каждый момент только радость несет
И пусть вам по жизни все время везет!

Кто-то очень ждет письма,
Кто-то — телеграммы срочной.
Их в любые времена
Доставляет шустро почта.

Вся надежда на нее,
Не рвалась чтоб связь с роднею,
Чтоб грибы, соленья, мед
Долетали к ним без сбоев.

Остается пожелать,
Чтобы почта процветала,
Свои функции на пять
Неизменно выполняла!

Пусть стало редкостью письмо —
Оно написано рукою,
Зато мы временем рискнем
Да и решимся на такое!
Работник почты — наш герой,
А как его назвать иначе?
Ведь обеспечить связь порой —
О, это очень много значит!
Какой он нынче — почтальон?
Он лучший — это точно знаем!
Рад этот день отметить он.
Успехов дружно пожелаем!

Письмо.
Письмо.
pixabay.com.

Поздравления с Днем почты в смс

Почты день всемирный нынче,
Всем работникам — виват!
Будет счастье в жизни вашей
Еще много лет подряд.

Пожелать хочу здоровья
Всем сотрудникам сейчас
Радость, крепкое здоровье
Будет пусть всегда у вас.

У почты тоже есть свой день
Всемирного масштаба,
От городов до деревень
Гуляет он не слабо.

Любимой почте отправляю
Теплые признания,
Добра и радости желаю,
Успеха, процветания!

Посылки и конверты
Летят меж городами,
Подарки и приветы,
Отправленные нами.

Спасибо тебе, почта,
За нашу связь с родными,
Текут пусть беззаботно
Все будни трудовые!

Источник.

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