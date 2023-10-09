День работников сельского хозяйства и всемирный день почты. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляем тех, кто точно знает

Обо всем, что в поле созревает,

Засветло вставать легко умеет,

Да и сил нисколько не жалеет!



Радости вам и дождей побольше,

А когда зима, то спать подольше.

Вам — всегда успеха и во всем!

Очень теплым пусть ваш будет дом.



Красочных и памятных минут!

Раз не волки, то и не сбегут

У вас никуда ваши труды,

А судьба избавит от беды!

Вас мы сердечно поздравляем

С вашим профессиональным днем!

Удачи вам во всем желаем —

В работе и в кругу родном.



Пусть будет дружною команда,

В работе помогает смех.

Страну снабжайте вы товаром,

Кормите жителей вы всех.



Желаем крепкого здоровья,

И не хворать, и не болеть.

Желаем быть всегда примером

И все преграды одолеть.