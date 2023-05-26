День предпринимателя - 26 мая. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем предпринимателя в прозе
С Днем предпринимателя! Желаем верных, надежных партнеров, лояльных клиентов и добросовестных сотрудников. Пусть налоги будут умеренными, а доход — стабильно высоким.
Поздравляю с Днем предпринимателя! Удачи, успехов, продолжайте с той же смелостью и решимостью строить свое будущее. И в каждой новой деловой игре всегда оставайтесь победителем, не лучшим, так доминирующим. С праздником!
С днем предпринимателя тебя, дорогой друг! Я знаю, сколько сил было вложено в твое дело, так пусть оно приносит тебе удовольствие и хороший доход. Никогда не сдавайся, развивайся и у тебя точно все получится!
Поздравления с Днем предпринимателя в стихах
Ты предприниматель славный.
Время праздник отмечать,
Я желаю тебе прибыль
Непременно получать.
Бизнес пусть идет отлично,
Спорятся пускай дела,
Я желаю, чтоб фортуна
Под свое крыло взяла.
Сделок — только лишь успешных,
Конкурентов — безобидных,
Ярких и красивых взлетов
И побед весомых, видных.
В предпринимательской среде
Ты словно рыба в океане —
Отыщешь верный ход везде,
Где остальным проблемно станет.
Есть жилка, стойкость и задор,
Чтоб в этом русле развиваться,
Так пусть в душе горит костёр
И манит целей добиваться!
И пусть финансы день за днём
Счета обильно пополняют,
Гордиться чтоб тебе трудом,
Что хлеб и масло доставляет!
Предприимчивость твоя
Вызывает восхищенье.
Пусть же жизни колея
Будет устлана везеньем.
Станет денежный поток
Течь в карманы неуклонно,
Чтоб Land Cruiser новый мог
Впредь катать твою персону!
Пожелаю, чтоб тебе
И с партнерами фартило,
Процветание в судьбе
Главным смыслом жизни было!
Поздравления с Днем предпринимателя в смс
В День предпринимателя
Очень обстоятельно
Поздравляем с праздником
Весь торговый люд.
Пусть достаток множится
И успех приложится,
А здоровье и удача
Вас и вновь не подведут.
Предпринимательское дело
Твое пусть только процветает!
Шагай вперед легко и смело,
Пускай доход лишь возрастает!
Ты все сумеешь, без сомнений,
Решишь все в бизнесе задачи!
Желаю разных достижений,
Идей прекрасных и удачи!
Всех предприимчивых людей
Хочу поздравить поскорей!
Пусть все легко вам удается,
Ведь вам удача улыбнется!
Желаю, чтобы ваше дело
Вы развивали всегда смело,
Чтоб только возрастал доход
И все вы двигались вперед!