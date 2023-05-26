День предпринимателя - 26 мая. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Ты предприниматель славный.

Время праздник отмечать,

Я желаю тебе прибыль

Непременно получать.



Бизнес пусть идет отлично,

Спорятся пускай дела,

Я желаю, чтоб фортуна

Под свое крыло взяла.



Сделок — только лишь успешных,

Конкурентов — безобидных,

Ярких и красивых взлетов

И побед весомых, видных.

В предпринимательской среде

Ты словно рыба в океане —

Отыщешь верный ход везде,

Где остальным проблемно станет.



Есть жилка, стойкость и задор,

Чтоб в этом русле развиваться,

Так пусть в душе горит костёр

И манит целей добиваться!



И пусть финансы день за днём

Счета обильно пополняют,

Гордиться чтоб тебе трудом,

Что хлеб и масло доставляет!