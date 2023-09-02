День ППС - 2 сентября. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ППС в смс
В День ППС тебе желаю,
Свою работу обожать,
Зарплата чтоб была большая,
Аж не хотелось взяток брать!
Чтоб нарушители порядка
Тебя боялись, как огня,
И будни проходили гладко,
И рос престиж день ото дня.
Пожелать хочу вам в жизни
Больше радостных чудес.
Поздравления сегодня
Всем ребятам с ППС.
Ох, нелегкая работа
Вам досталась по судьбе.
Сил, здоровья вам желаю,
Воли в жизненной борьбе.
В славный праздник ППС
Всем сотрудникам желаю,
Пусть Господь глядит с небес,
Вас от рисков сберегает!
Только облачко тряхнёт —
Звёзды на погоны скинет,
Чтоб гордились круглый год
Своей службой вы отныне!
Поздравления с Днем ППС в прозе
С Днем ППС полиции России. Пусть все вызовы заканчиваются мирно, спокойно, а удача неизменно будет рядом. Желаю уважения, уюта, позитива и счастья на долгие годы. Спасибо за то, что оберегаете наш покой. С праздником!
Поздравляю с днем ППС! Желаю без правонарушений на дорогах, без пробок и ям, без ссор и разногласий. Пусть после тяжелого дня не болят ноги, а настроение будет отличным, чтобы дома ждали и любили.
Поздравляю с Днём ППС и желаю здравия, а также сил, энергии, решительности, отваги, боевого духа для бравой службы на своём посту. Пусть патрулирование проходит успешно, а жизнь — не слишком быстро, красиво и только так, как хочется тебе.
Поздравления с Днем ППС в стихах
С Днем ППС! Ура, ура, ура!
Ты воплощенье мужества и силы.
Желаю тебе мира и добра,
Чтоб беды в дом совсем не заходили.
Еще, конечно здравия тебе,
Добра и по карьере продвиженья,
Достатка, мира дому твоему,
Терпенья тебе, сил и настроенья!
С днем ППС я поздравляю!
От всей души добра желаю.
Работа ваша всем важна,
Защита гражданам нужна.
Пусть исполняются мечты.
В душе вам мира, теплоты,
Здоровья на года вперед.
Удача вас всегда найдет!
В День ППС тебе желаю,
Свою работу обожать,
Зарплата чтоб была большая,
Аж не хотелось взяток брать!
Чтоб нарушители порядка
Тебя боялись, как огня,
И будни проходили гладко,
И рос престиж день ото дня.