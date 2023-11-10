День полиции — 10 ноября. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Есть важный день в календаре —

Он Днем полиции зовется.

Пусть всем, кто службу в ней несет,

Сегодня солнце улыбнется!



Порядок, честь, закон РФ —

Все это — ваше кредо жизни.

Так пусть же служба принесет

Покой, достаток для Отчизны!



Здоровья, легкости во всем

Сегодня мы вам пожелаем.

И с Днем милиции родной

Мы от души вас поздравляем!

День полиции сегодня

Отмечает вся страна,

Ведь в любое время года

Служба эта нам нужна.



Чтоб преступники не смели

Даже голову поднять,

Полицейские умело

Вычисляют их на пять.



На работе без остатка

Жизни на алтарь кладут.

Пусть вернется вам достатком

Благородный этот труд!