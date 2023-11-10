День полиции — 10 ноября. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем полиции в прозе
Поздравляю с Днем полиции! Пожелаю мирного неба и верной службы, безопасной деятельности и легкой работы, великой чести и достоинства, отваги души и мужества сердца, личного счастья и уюта в семье.
Поздравляю с Днем полиции и хочу пожелать стойкости духа и железной выдержки, спокойствия и равновесия. Пусть здоровье не подведет, пусть сила мысли помогает найти решение в самые трудные минуты. Пусть жизнь наполнена будет счастьем и весельем, пусть в мире царят справедливость и добро.
Поздравляю с Днем полиции. Пусть покой не только снится, а соблюдается на всех улицах города, пусть звезды падают не только с неба, но и на твои погоны. Желаю уверенности и оптимизма, отменной смекалки и стопроцентной интуиции, высокого звания и счастливых отметок в личном деле.
Поздравления с Днем полиции в стихах
Есть важный день в календаре —
Он Днем полиции зовется.
Пусть всем, кто службу в ней несет,
Сегодня солнце улыбнется!
Порядок, честь, закон РФ —
Все это — ваше кредо жизни.
Так пусть же служба принесет
Покой, достаток для Отчизны!
Здоровья, легкости во всем
Сегодня мы вам пожелаем.
И с Днем милиции родной
Мы от души вас поздравляем!
День полиции сегодня
Отмечает вся страна,
Ведь в любое время года
Служба эта нам нужна.
Чтоб преступники не смели
Даже голову поднять,
Полицейские умело
Вычисляют их на пять.
На работе без остатка
Жизни на алтарь кладут.
Пусть вернется вам достатком
Благородный этот труд!
Люди в форме и погонах,
Вы страны нашей честь!
И гордимся мы всем сердцем,
Всей душою, что вы есть.
С праздником профессиональным,
С Днем полиции всех вас!
Благодарность выражаем
Вам за службу мы сейчас.
Стороною пусть обходит
Пуля-дура и беда,
Знаем мы, что нам порядок
Сбережете вы всегда.
Поздравления с Днем полиции в смс
Всем блюстителям порядка
Пожелаем жить в достатке,
Будней легких и без риска,
Чтоб преступность стала низкой.
Новых званий вам по службе,
Быть всегда во всеоружьи.
Говорить сегодня рады:
«С Днем полиции, ребята!»
Поздравляю с Днем полиции!
Желаю не сдавать позиции,
Быть для всех примером,
Настоящим офицером,
Желаю все глухари раскрыть,
Не растерять с годами прыть,
Быть всегда на высоте,
Успевать всегда, везде.
Всех служителей порядка,
Полицейских сей страны,
Мы сегодня поздравляем
И желаем от души,
Чтоб преступность понижалась,
А зарплата повышалась.
В гору чтобы шли дела,
Чтоб труд ценили ваш всегда.
На работе уважения,
И конечно, повышения.
Ну а дома — понимания,
Любви, заботы и внимания.