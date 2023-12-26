День подарков - 26 декабря. Топ 10 идей для новогоднего сюрприза родным и близким

Необычный праздник - День подарков - отмечают в католических странах 26 декабря, на следующий день после Рождества. В этот день магазины устраивают распродажи, чтобы все желающие могли купить подарки родным и близким. Altapress.ru предлагает топ 10 интересных подарков на Новый год.

1. Менажница - тарелка для закусок. Удобная тарелка с несколькими отсеками. В посуде может одновременно находиться несколько видов закусок, соусов и даже блюд. Отлично подходит для посиделок в компании или семейных вечеров.

2. Снежколеп. Веселая игрушка, помогающая быстро сделать идеальные круглые снежки. Дети будут ему рады, а взрослые смогут вернуться в детство.

3. Тюбинг или "ватрушка" для катания с горки. Такой подарок станет отличным зимним развлечением для детей и взрослых. Главное, помнить о правилах безопасности при катании. О них altapress.ru писал в своем материале.

4. Съедобный букет. Популярный подарок, который не оставит никого равнодушным. Букет может быть выполнен из сладостей, фруктов, ягод и даже из мяса, раков и алкоголя.

Новый год. Подарки. СС0

5. Домашняя метеостанция. Прибор покажет точную температуру дома, а более технологичные модели расскажут, сколько градусов на улице. Метеостанция также может работать, как термометр, гигрометр (измеряет влажность), барометр, часы, будильник.

6. Плед. Хороший подарок, который подойдет как для родных, так и для коллег на работе. Плед может быть обычным флисовым, хлопковым или с изюминкой. Например, с совместными фотографиями или рукавами.

7. Набор качественного чая или кофе. Хороший кофе или чай сейчас на вес золота. Отлично подойдет для ценителей напитков.

8. Настольная игра. Игры прекрасно подходят для детей и взрослых. Сложные стратегии, масштабные баталии, игры на смекалку и реакцию - "настолка" станет интересным развлечением для большой компании.

Новый год. Подарки. СС0

9. Массажер. Полезная вещь для тех, кто проводит большую часть дня сидя. Он поможет снять напряжение в мышцах и почувствовать себя лучше после тяжелого дня. Массажеры бывают разной формы, поэтому его можно подобрать для человека индивидуально.

10. Сертификат в магазин. Беспроигрышный вариант, ведь подарочные сертификаты есть в продаже у многих магазинов (даже продуктовых). Главное примерно знать предпочтения человека, которому вы дарите сертификат. И уже исходить, где именно вы приобретете подарок - в книжном, бутике или магазине спорттоваров.