День осеннего одиночества и другие интересные праздники 29 сентября

Всемирный день сердца, Всемирный день моря и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 29 сентября.

День осеннего одиночества

29 сентября отмечается забавный и в то же время очень романтичный праздник – День осеннего одиночества. Переходные сезонные года обычно вызывают у человека чувство подавленности, уныния и психологического дискомфорта. На улице холодает, а природа активно готовится к погружению в зимний сон. Ненастная погода буквально вынуждает человека к размышлениям о смысле жизни. Для них идеален День осеннего одиночества, который становится своеобразным свиданием с собственной душой.

Сердце. СС0

Всемирный день сердца

Этот праздник отмечается ежегодно, 29 сентября. Он был учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной Федерации сердца (ВФС). Это международная организация объединила сотни врачей, ученых и исследователей со всего мира, которые занимаются проблемами возникновения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Море. Волны. СС0

Всемирный день моря

Этот международный праздник впервые прошел в 1978 году. Он был учрежден по решению 10 Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Целью Всемирного дня моря является привлечение внимания международной общественности к тому, насколько сильный ущерб морям и океанам наносит бесконтрольный вылов рыбы и глобальное потепление.

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Праздник рассматривают активисты и экологи как возможность распространения информации о пищевых отходах и продовольственных потерях. В этот день также принято наметить приоритеты и направления дальнейшей работы по сокращению продовольственных потерь во всем мире.