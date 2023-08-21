День офицера - 21 августа. Бравые поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем офицера поздравляю

Всех тех, кто служит и служил!

Я преклоняюсь перед честью

Достойных, волевых мужчин.



За честь мундира вам желаю

Я до конца всегда стоять,

И данной в юности присяге

Желаю вам не изменять.



Пусть ваше праведное дело

Всегда ведет вперед к мечте.

Желаю счастья, офицеры,

Всегда служить своей звезде.

С днем офицера поздравляю.

Я славлю силу, доблесть, честь.

Нам не страшны любые беды,

Когда такие парни есть.



Пусть благородство не оставит,

И будет сильной пусть душа,

Пусть вдохновляет вас призвание

И жизнь пусть будет хороша.



Здоровья вам, успехов в жизни,

Присягу данную беречь,

Пусть звезды новые коснуться

За все заслуги ваших плеч.