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Жизнь

День нефтяника - 3 сентября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

День нефтяника еще совсем молодой праздник, он отмечается с 1 октября 1980 года в первое воскресенье сентября. В этот день поздравляют всех работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Altapress.ru подготовил радостные поздравления в прозе, стихах и смс.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Поздравления с Днем нефтяника в прозе

С праздником, уважаемые нефтяники! Благодарим вас за профессионализм, ответственность и полную отдачу такой непростой и крайне важной работе. Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаграждаются по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма!

Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем нефтегазовой промышленности! Пускай каждый рабочий день проходит легко, несмотря на всю сложность и ответственность твоей профессии! Желаю достойной зарплаты и постоянного карьерного роста! Пускай твоя жизнь всегда будет счастливой и красочной!

Прошу принять поздравления в День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и пожелания успехов в деятельности и благополучия в семье. Пусть всегда будет тепло на душе, пусть удача ярким огоньком освещает жизненный путь.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем нефтяника в стихах

А у нас в квартире газ.
Что б мы делали без вас?
И, бесспорно, очень нужен
В жизни топлива запас.

Нефть вам надобно добыть.
Значит, так тому и быть:
Черным золотом из скважин
Пусть обильно будет бить.

Вас любой поздравить рад.
Всем — достойнейших зарплат
Пожелаем. Каждый будет
Пусть здоров, любим, богат.

В этот праздник славный
Хочу вам пожелать,
Пусть будет вечной нефть,
Все топливо и газ.

Желаю чтоб в работе
Вас ждал всегда успех,
Вы трудитесь на благо
Не свое, а всех.

Пусть будет чистой нефть
И целым газопровод,
Желаю я вам всем
Любить свою работу.

Желаю побывать на море,
Не впускать в квартиру горе,
Жить в достатке и покое,
Зарплату увеличить втрое.

От серых будней не устать,
Душой и телом отдыхать,
Чтобы дорога жизни не петляла,
И радость душу обуяла.

В карьере пусть успехи ждут,
Друзья на помощь пусть придут,
И горы все чтоб покорить,
Ну и, конечно, не грустить.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем нефтяника в смс

Примите наши поздравления!
Ваш день сегодня наступил.
Вам всех желаний исполнения,
Достатка в дом, любви и сил.

Пусть не коснется вас тревога,
Пусть окружает радость, смех.
Пусть будет светлою дорога,
И пусть в делах вас ждет успех!

В промышленности нефтяной
Ты спец незаменимый,
Легко решишь вопрос любой,
Изучишь перспективы.

Тебе желаю, повышать
Страны теплоотдачу,
Пусть в деле будут помогать
Сноровка и удача!

С днём работников умелых
Нефти, газа, топлива!
Пусть придут успехи смело,
В радости утопят.

Пусть везение не оставит,
Дни несут улыбки,
Пусть доходов жизнь прибавит,
И теплом осыплет!

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