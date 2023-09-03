День нефтяника - 3 сентября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

А у нас в квартире газ.

Что б мы делали без вас?

И, бесспорно, очень нужен

В жизни топлива запас.



Нефть вам надобно добыть.

Значит, так тому и быть:

Черным золотом из скважин

Пусть обильно будет бить.



Вас любой поздравить рад.

Всем — достойнейших зарплат

Пожелаем. Каждый будет

Пусть здоров, любим, богат.

В этот праздник славный

Хочу вам пожелать,

Пусть будет вечной нефть,

Все топливо и газ.



Желаю чтоб в работе

Вас ждал всегда успех,

Вы трудитесь на благо

Не свое, а всех.



Пусть будет чистой нефть

И целым газопровод,

Желаю я вам всем

Любить свою работу.