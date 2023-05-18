Восемнадцатый майский день

Красотой и теплом отмечен.

Буйство красок, лучи, сирень

И музеев искусство вечно.



С Днем музеев летят слова,

Телеграммы и поздравления.

Ведь музейное бытие

Сохранит ни одно мгновение.



Говорим мы спасибо всем,

Кто историю сохраняет.

Память чтит и кто верен ей,

И другим ее открывает.



День музеев — не просто день,

Этот праздник увековечен.

Поздравляем сердечно всех,

Красота будет в моде вечно!

Работникам сокровищ старины

В международный день музеев,

Мы говорим — достойны вы хвалы,

И нет труда достойней и важнее!



Историю, сокрытую в веках,

Храните вы надежно и навечно,

Все лучшее — в старательных руках...

Позвольте нам поздравить вас сердечно!



И пожелать здоровья и добра,

Тепла, любви, огромнейших успехов,

Чтоб к счастью вас всегда судьба вела,

И было много радостного смеха!