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Жизнь

День металлурга - 16 июля. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

В третье воскресенье июля в России отмечают профессиональный праздник День металлурга. К празднованию присоединяются все те, кто причастен к процессу выплавки металла - начиная от добычи руды до выплавки и обработки готового изделия. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Металлург, День металлурга
Металлург, День металлурга
Freepic

Поздравления с Днем металлурга в прозе

С Днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пуская горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепчает!

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царит в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви.

Пусть горячими как огонь будут чувства, пусть нервы будут крепки как сталь, пусть удача будет железной, а здоровье крепким как чугун. Желаю побольше радостных событий в жизни, а дома чтобы ждала большая и любящая семья. С днем металлурга!

Металлург, День металлурга
Металлург, День металлурга
Freepic

Поздравления с Днем металлурга в стихах

Закален характер прочный
Сталью, жаром и огнем,
Металлурги — народ крепкий,
Поздравляем с вашим днем!

Несгибаемого вам нрава,
Нервов, сделанных из стали,
И железного здоровья,
Чтоб в работе не устали.

Процветанья в любом деле,
Оптимизма и побед,
И подъемов в настроении,
Ну, хотя бы на сто лет!

В твой праздник профессиональный
Здоровья пожелать хочу.
Пусть жизнь твоя полна металла,
Желаю мягкости в «бою».

Пусть плещет искрами удача,
Жизнь дарит радость и успех.
Пусть будут легкими задачи,
Идет работа без прорех.

Коллеги пусть тебя встречают
Всегда с улыбкой и теплом.
Начальство пусть не обижает —
Одарит пусть тебя рублем.

Тяжелый труд всегда в почете,
Работа трудная — в цене,
С Днем металлурга поздравляем,
Ваш вклад окупится вдвойне.

Желаем вам большой удачи,
И не болеть, не уставать,
Не изменять своей карьере,
Но и семью забывать.

Работа ваша не напрасна,
Хоть отнимает много сил,
Старайтесь ради результата,
Чтоб труд лишь пользу приносил!

Металлург, День металлурга
Металлург, День металлурга
Freepic

Поздравления с Днем металлурга в смс

Пусть несет День металлурга
Счастье, радость и удачу,
Теплоту, улыбку друга
И успех в любой задаче!

И пусть сердце веселее
Будет биться с каждым днем,
Взгляд задорный не стареет,
И любовь горит огнем!

С днем металлурга поздравляем
Трудяг, обычных работяг,
От всей души мы вам желаем
Не знать ни трудностей, ни тяг.

Пускай же вам работа ваша
Успех и деньги принесет,
Не знайте вы в душе тревоги,
Удачи, жизни без забот.

Пусть огненной рекою льется сталь,
Пускай потоком бурным будут дни,
Мечты и планы увлекают вдаль,
И пусть всегда сбываются они!

Желаю счастья, металлург, тебе!
Свершениями праздник свой встречай,
Всегда пусть будет солнечно в судьбе,
И все, что ты наметил — достигай!

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