День менеджера - 1 ноября. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Узнать, привлечь, найти клиента —

Твои рабочие моменты!

В свою работу так влюблен

Зовется менеджером он!



В твой день удачи пожелать,

Клиентов базу отыскать,

Желаем все, желаю я,

Желает мир вокруг тебя!



И чтоб твой заработок рос,

Смеялся, чтоб всегда до слез,

Коллеги были б — высший класс,

И супер все пойдет у вас!

У вас в работе нынче праздник,

И нет торжественней момента.

Сегодня день свой отмечают

Специалисты менеджмента.



Желаем всяческих успехов,

Удачи высшего звена,

И чтоб работа с повышеньем

Всегда была сопряжена.



Желаем достиженья целей,

И чтобы снился лишь покой,

Руководить своей удачей,

И управлять своей мечтой.