День менеджера - 1 ноября. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем менеджера в прозе
Продать кому угодно, что угодно и когда угодно — вот прямая обязанность и призвание менеджера. Обучить этому практически не возможно, так как нужен громадный талант. Так пусть же День менеджера в России станет днем вашего признания и от похвал не будет покоя.
Поздравляю с Днем менеджера в России. Желаю не терять своих прекрасных организаторских способностей и таланта преуспеваемости, желаю благополучия и оптимально правильных решений, желаю искренней радости в жизни и верного счастья, желаю замечательного настроения, мира и добра.
Дорогие менеджеры, не важно, чем именно вы занимаетесь, а важно то, любите ли вы свою работу. Поздравляем всех менеджеров России с их профессиональным праздником и желаем успехов во всех направлениях их деятельности. Пусть каждый новый рабочий день приносит вам только радость.
Поздравления с Днем менеджера в стихах
Узнать, привлечь, найти клиента —
Твои рабочие моменты!
В свою работу так влюблен
Зовется менеджером он!
В твой день удачи пожелать,
Клиентов базу отыскать,
Желаем все, желаю я,
Желает мир вокруг тебя!
И чтоб твой заработок рос,
Смеялся, чтоб всегда до слез,
Коллеги были б — высший класс,
И супер все пойдет у вас!
У вас в работе нынче праздник,
И нет торжественней момента.
Сегодня день свой отмечают
Специалисты менеджмента.
Желаем всяческих успехов,
Удачи высшего звена,
И чтоб работа с повышеньем
Всегда была сопряжена.
Желаем достиженья целей,
И чтобы снился лишь покой,
Руководить своей удачей,
И управлять своей мечтой.
Празднует менеджер яркий свой день,
Он не допустит и мысли про лень.
Знает, что только лишь труд и активность
Делу его принесут эффективность.
Рады сегодня тебя мы поздравить,
А деловитость и хватку прославить.
В первых рядах ты всегда и везде,
Очень гордишься успехом в труде.
Каждый твой день пусть приносит удачу,
Радость... И денег побольше в придачу.
Умный ведь сможет в сто раз стать богаче.
Поздравления с Днем менеджера в смс
Лучший спец в своей работе,
Лучший менеджер страны,
У коллег всегда в почёте,
Все задачи решены.
Ты своим авторитетом
Подчиняй всех на раз-два,
И рабочие моменты
Пусть проходят на Ура!
Управлять он может смело,
В миг решит любое дело.
Кого нанять и как продать,
Менеджер все должен знать.
Поздравляю с вашим днем,
Пусть печали станут сном.
Пусть окружит счастье вас,
Мечты исполнятся на раз!
Ты — менеджер, ты — управленец,
Универсальный ты солдат,
Тебя поздравить в этот праздник
Сегодня каждый будет рад.
Желаем мы большой зарплаты,
Работать лихо, с огоньком,
Пускай работа дарит радость,
Всегда уютным будет дом.