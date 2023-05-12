12 мая
﻿
Жизнь

День медсестры - 12 мая. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Сложно себе представить нашу медицину без медицинской сестры. Это одна из самых гуманных профессий нашего времени. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Поздравления с Днем медсестры в прозе

Самые милые и самые заботливые, самые ласковые и самые отважные, мы поздравляем вас с этим замечательным профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры! Желаем вам благодарных пациентов, позитива, огромного счастья и здоровья. Оставайтесь такими же прекрасными и очаровательными. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость, бескорыстную помощь и бесконечные хлопоты!

Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Желаю здоровья, отличного настроения, терпения, радости и счастья. Пусть труд будет оценен по достоинству и приносит удовлетворение, благодарность, уважение и почет! Оставайся таким же отзывчивым, позитивным и внимательным профессионалом своего дела. Удачи и успехов во всем!

Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.

Поздравления с Днем медсестры в стихах

Медицинская сестра —
Не работа, а призванье.
Сколько же у вас добра
В сердцах, заботы и вниманья!

За труд нелегкий вам поклон
И от души благодаренье.
Желаем вам не знать тревог,
Пусть вам сопутствует везенье.

Пусть будет жизнь у вас светла,
Легка и сказочно красива,
Желаем счастья вам сполна,
Любви, здоровья, позитива!

Белые халаты, добрые глаза,
Ласковые руки — это медсестра!
Огромное спасибо, низкий Вам поклон,
За Ваше милосердие и наш спокойный сон!

Бережно относитесь Вы к своей работе,
Каждый день с терпением, каждый день в заботе,
Труд у Вас нелёгкий, некогда скучать
И в ночную смену не можете Вы спать.

Сердечно поздравляем мы с днём медсестры!
Желаем Вам терпения, здоровы будьте Вы.
Пусть на всё хватает мужества и силы,
А всё плохое в жизни — чтоб мимо проходило!

С Днем медсестры хочу поздравить,
Добра и счастья пожелать,
Вы — ангелы добра и счастья, —
Вам в праздник радостный сказать.

Спасибо вам за все старания,
За милосердие и заботу,
Несет всегда пусть исцеление
Такая сложная работа.

Желаю счастья в жизни личной,
Чтоб лишь здоровы были вы,
Чтоб светлой радости моменты
По жизни были суждены.

Поздравления с Днем медсестры в смс

Есть профессия такая
Медицинская сестра.
Мы сегодня поздравляем
И желаем вам добра,
Здоровья, сил вам и терпения
На посту нелегком вашем.
И с огромным уважением
Вам за труд, спасибо, скажем!

Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.

Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.

Праздник белого халата
Пусть лишь радость принесёт,
Увеличит пусть зарплату
И избавит от невзгод!

И здоровья пусть прибавит,
И покой придаст душе,
Без поддержки не оставит
В каждом новом рубеже!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость