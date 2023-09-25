День машиностроителя — 25 сентября. Высокотехничные поздравления в прозе, стихах и смс

Есть один хороший праздник,

Он для тех, кто не дурак,

Кто в машинах всяких разных

Знает, что, и где, и как.



Он для тех, кто вмиг построит

Самый сложный агрегат,

Кто свою удачу словит,

Не заметив всех преград.



Будет пусть, машин строитель,

Счастье полным, на века,

Звезды как путеводитель

И зарплата высока!

Машиностроитель! Тебе поздравления

Сегодня звучат пусть во всех уголках,

За труд твой тебе — почет, уважение,

И пожелания удачи в делах.



Эпоха машин, агрегатов, приборов,

Труда твоего везде видим плоды,

Все крутится, вертится, мчится и едет,

Везде приложил свои руки ты.



Желаем идти в ногу с удачей,

Желаем позиций своих не сдавать,

Работать всегда с максимальной отдачей,

В реальность мечты свои воплощать.