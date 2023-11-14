День логопеда и день социолога - 14 ноября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Социологи сегодня

Отмечают день большой.

По плечу анализ действий

В обществе для них любой.



В день профессии желаю

Вам побед, больших зарплат.

Делать слажено работу,

Каждый был чтоб только рад.



В семьях вам здоровья, счастья,

Только пламенной любви.

На работе — больше премий,

Чтоб всегда они росли.

Нет важнее, чем наука,

Как с людьми себя вести,

Как уйти от оскорблений,

От обид себя спасти?



В этом деле нам поможет

Социолог дорогой,

Потому что он знакомый

И, конечно, в доску свой!



Мы тебе желаем счастья

Быть любимым и любить,

И примерно лет до двести

Только в радости прожить!