Ты мастер строить корабли,

И ты не знаешь в жизни скуки!

Себя за труд свой похвали,

За золотые свои руки!



Пускай любимая работа

Тебе лишь радость доставляет!

Желаю крупного дохода

И благ всех, что душа желает!

Строить корабли — твое призвание,

Хотя очень сложна твоя работа,

Главное — имеешь ты желание,

Стремление развиваться год за годом!



Пусть будут твои руки золотые

Творить много шикарных кораблей!

Пусть будут твои будни трудовые

Множеством прекрасных, ясных дней!