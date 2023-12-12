День Конституции 2023: история и традиции праздника

12 декабря 1993 года состоялся всенародный референдум по принятию основного закона России. Проголосовать пришли 58,2 млн россиян (54,8 % от всего числе избирателей).
Текст конституции разрабатывали более тысячи авторов на протяжении трех с половиной лет. Примерно за месяц до голосования проект подписал президент России Борис Ельцин. Спустя два дня окончательный текст напечатали в крупнейших газетах страны, чтобы каждый гражданин России мог ознакомиться с основным законом.
Большинство избирателей проголосовали за принятие конституции. Спустя две недели она вступила в силу.
Конституция — это главный нормативный правовой документ, в котором зафиксирован государственный строй страны. Она регулирует процесс образования и систему управления.
Кроме того, в Конституции определены права и свободы человека. Она имеет высшую юридическую силу, а это означает, что каждый принимаемый властями закон не может ей противоречить.
За всю историю конституции приняли 16 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст.
Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года о внесении изменений в ст. 65, где перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда поправка касалась корректировки названий двух республик - Ингушетии и Северной Осетии - Алании.
Затем в 2008 году приняли важные поправки в ст. 81 и 96 - об увеличении срока полномочий главы государства с четырех до шести лет, а депутатов Государственной думы - с четырех до пяти лет.
Последние поправки внесли 3 июля 2020 года. Действующий президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками". Документ предусматривал 206 поправок к 42 статям конституции.
Раньше День Конституции был выходным днем вплоть до 2004 года. Затем с 1 января 2005 года его снова сделали рабочим.
Пусть праздник сейчас отмечают в будний день, но это не мешает устраивать различные патриотические мероприятия, торжественные митинги и круглые столы.
Также к этому дню приурочен Общероссийский прием граждан. Представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства.
В Конституции страны
Все права закреплены,
Чтобы каждый гражданин
Знал, что он здесь не один.
Право нужно уважать
И других не унижать,
Жить всегда в законных рамках,
Позабыть о речи хамской.
Конституции желаю,
Пусть ее не нарушают,
И еще десятки лет
Служит этот документ!
С Днем Конституции сердечно
Я поздравляю вас, народ.
Пускай сбываются желанья,
Пускай всегда во всем везет.
Страна пусть наша процветает,
В почете будет пусть закон,
На радость, счастье и удачу
Желаю брать всегда уклон.
Свершений вам и новых взлетов,
Большого счастья и любви,
Патриотизм, добро и смелость
Пускай всегда кипят в крови.
С днем Конституции вас поздравляем,
Море надежд и удачи желаем,
Чтобы страна процветала, росла,
Лучшею Родиной в мире была!
Пусть будет радость, тепло и здоровье,
Солнышко, счастье, везение с любовью,
Гордо пусть реет наш флаг над страной —
Самой любимой и самой родной!