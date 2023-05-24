Поздравления с Днем кадровика в прозе
Поздравляю с Днём кадровика и желаю упорства, смелости, уверенности, строгости в важных делах и лёгкости в каждом дне жизни. Пусть по работе всё получается, пусть каждое утро начинается с отличной идеи, доброй новости, большой удачи. И пусть по нарастающей всегда идёт успех, достаток и счастье!
Поздравляю с профессиональным праздником, желаю Вам с первого взгляда понимать людей, анализировать, распределять и направлять на соответствующие рабочие места. Пусть Ваши цели будут достигнуты, и работа приносит удовольствие!
Поздравляю с Днем кадровика и пожелать от всей души хочу никогда не ошибаться, блестяще проявлять себя в деятельности, разбираться в людях лучше всех, с легкостью находить все плюсы и минусы в работе, с радостью встречать каждый свой счастливый день.
Поздравления с Днем кадровика в стихах
Вы в центре всех событий —
Кто празднует рождение,
Прибытие, убытие,
Прогулы, увольнение.
Желаем вам сюрпризов,
Желаем вам здоровья,
Чтоб все, кто с вами встретился
Вас вспоминал с любовью.
Чтоб утро начиналось
Для вас любимым делом
И все, о чем мечталось,
Осуществить хотелось.
Хочу сейчас поздравить
Вас с Днем кадровика!
Пускай работа будет
Приятна и легка.
Пусть будет шеф доволен
Толковым коллективом
И поощряет щедро
За труд Ваш кропотливый.
Желаем Вам здоровья,
Прекрасной интуиции
И отпусков с размахом
Лишь в Каннах или в Ницце.
Искренне Вас поздравляем
С этим Днем кадровика.
К Вам здоровье призываем,
Счастье — чтобы на века!
Пусть Вас люди уважают,
Ценят Ваш талант и труд.
Пусть зарплату повышают,
Ваши нервы берегут.
В личной жизни Вам — везения.
Счастье пусть Вас ждет делах.
Позитива, настроения,
В жизни всех хороших благ!
Поздравления с Днем кадровика в смс
С праздником тебя поздравить
Я хочу, мой кадровик.
Вклад твой в общую работу
Очень важен и велик.
Я желаю классных кадров
И зарплаты тысяч в сто.
Чтоб в труде и жизни личной
Непременно повезло.
Пусть будет легкою работа
И кадры будут без проблем.
Уйдут печали и заботы
И лишь приятных перемен.
Пусть ярче солнышко горит,
Цветов распустятся бутоны.
И пусть звезда любви манит
Красой на синем небосклоне!
С праздником, кадровики!
Ваши будни нелегки,
Кадры разные бывают,
Иногда и огорчают!
Дней вам радостных, звенящих,
Кадров умных, работящих,
Чтобы беды — стороной
И зарплаты неплохой!