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Жизнь

День кадровика - 24 мая. Ответственные поздравления в прозе, стихах и смс

24 мая отмечают День кадрового работника. Altapress.ru подготовил поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Передача документа.
Передача документа.
Фото: freepik, автор pressfoto.

Поздравления с Днем кадровика в прозе

Поздравляю с Днём кадровика и желаю упорства, смелости, уверенности, строгости в важных делах и лёгкости в каждом дне жизни. Пусть по работе всё получается, пусть каждое утро начинается с отличной идеи, доброй новости, большой удачи. И пусть по нарастающей всегда идёт успех, достаток и счастье!

Поздравляю с профессиональным праздником, желаю Вам с первого взгляда понимать людей, анализировать, распределять и направлять на соответствующие рабочие места. Пусть Ваши цели будут достигнуты, и работа приносит удовольствие!

Поздравляю с Днем кадровика и пожелать от всей души хочу никогда не ошибаться, блестяще проявлять себя в деятельности, разбираться в людях лучше всех, с легкостью находить все плюсы и минусы в работе, с радостью встречать каждый свой счастливый день.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

Поздравления с Днем кадровика в стихах

Вы в центре всех событий —
Кто празднует рождение,
Прибытие, убытие,
Прогулы, увольнение.

Желаем вам сюрпризов,
Желаем вам здоровья,
Чтоб все, кто с вами встретился
Вас вспоминал с любовью.

Чтоб утро начиналось
Для вас любимым делом
И все, о чем мечталось,
Осуществить хотелось.

Хочу сейчас поздравить
Вас с Днем кадровика!
Пускай работа будет
Приятна и легка.

Пусть будет шеф доволен
Толковым коллективом
И поощряет щедро
За труд Ваш кропотливый.

Желаем Вам здоровья,
Прекрасной интуиции
И отпусков с размахом
Лишь в Каннах или в Ницце.

Искренне Вас поздравляем
С этим Днем кадровика.
К Вам здоровье призываем,
Счастье — чтобы на века!

Пусть Вас люди уважают,
Ценят Ваш талант и труд.
Пусть зарплату повышают,
Ваши нервы берегут.

В личной жизни Вам — везения.
Счастье пусть Вас ждет делах.
Позитива, настроения,
В жизни всех хороших благ!

Женщина работает с документами
Женщина работает с документами
Фото: freepik, автор drobotdean.

Поздравления с Днем кадровика в смс

С праздником тебя поздравить
Я хочу, мой кадровик.
Вклад твой в общую работу
Очень важен и велик.

Я желаю классных кадров
И зарплаты тысяч в сто.
Чтоб в труде и жизни личной
Непременно повезло.

Пусть будет легкою работа
И кадры будут без проблем.
Уйдут печали и заботы
И лишь приятных перемен.

Пусть ярче солнышко горит,
Цветов распустятся бутоны.
И пусть звезда любви манит
Красой на синем небосклоне!

С праздником, кадровики!
Ваши будни нелегки,
Кадры разные бывают,
Иногда и огорчают!

Дней вам радостных, звенящих,
Кадров умных, работящих,
Чтобы беды — стороной
И зарплаты неплохой!

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