День инкассатора - 1 августа. Успешные поздравления в прозе, стихах и смс

День инкассатора сегодня,

Вас поздравляю я сейчас,

Пусть бодрость тело не покинет

И будет денежка у вас.



Желаю будней вам успешных,

Уютных, теплых выходных

И счастья вам на всю неделю

И лет вам ярких, золотых.



Пусть радует всегда работа,

Пускай опасность обойдет,

Пусть бронь любви родных и близких

Всегда, везде вас бережет.

Миллионами ворочать

Вам приходиться порой,

И за груз всегда в ответе

Вы своею головой.



Инкассаторов отважных

Поздравляем мы сейчас

И желаем, чтоб опасность

Не коснулась в жизни вас.



В этот день мы вам желаем

Счастья, радости в судьбе,

Безопасности в дороге

И спокойствия в семье.