1 августа
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Жизнь

День инкассатора - 1 августа. Успешные поздравления в прозе, стихах и смс

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Поздравления с Днем инкассатора в прозе

У тебя очень важная и опасная профессия, ведь ты перевозишь весьма крупные суммы! Я искренне желаю тебе, чтобы твоя зарплата еле-еле умещалась в инкассаторский мешок! Пускай рабочие моменты всегда проходят гладко и без каких-либо проблем! Желаю, чтобы удача постоянно была на твоей стороне, а жизнь наполнялась только положительными эмоциями, счастьем и добром!

В День инкассатора от души пожелать хочу высокой осторожности и большой внимательности, несомненной ответственности и успешной деятельности, личного благосостояния и бравой удачи, большого счастья и чудесных возможностей в жизни.

Есть много профессий, которые не слишком заметны, когда работа выполняется точно и хорошо. Инкассатор — это одна из них. Пожелаем же в профессиональный праздник всем инкассаторам удачных дней, пусть не будет ни злоумышленников, ни проблем, ни накладок. Успехов вам, точности и безопасности.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Поздравления с Днем инкассатора в стихах

День инкассатора сегодня,
Вас поздравляю я сейчас,
Пусть бодрость тело не покинет
И будет денежка у вас.

Желаю будней вам успешных,
Уютных, теплых выходных
И счастья вам на всю неделю
И лет вам ярких, золотых.

Пусть радует всегда работа,
Пускай опасность обойдет,
Пусть бронь любви родных и близких
Всегда, везде вас бережет.

Миллионами ворочать
Вам приходиться порой,
И за груз всегда в ответе
Вы своею головой.

Инкассаторов отважных
Поздравляем мы сейчас
И желаем, чтоб опасность
Не коснулась в жизни вас.

В этот день мы вам желаем
Счастья, радости в судьбе,
Безопасности в дороге
И спокойствия в семье.

Вы всегда в опрятной форме
И машина вся в броне.
Всё по графику, по норме:
Кассирша, деньги на столе.

В пути — ни метра отклонений
И чёткий в голове маршрут.
Ни сожалений, ни сомнений,
Вы вовремя и там и тут.

С днём инкассатора! Ждём слова,
Улыбки на лице суровом.
Хотим увидеть человека,
Которому не чужда нега.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com

Поздравления с Днем инкассатора в смс

Инкассаторы сегодня
Отмечают праздник свой.
Ценим труд мы ваш, ребята.
Он опасный, непростой.

Пожелать хотим вам силы,
Счастья, радости в семье.
Чтоб довольны вы зарплатой
Были все, всегда, вполне.

Инкассаторов поздравить
С днем профессии хочу.
Восхититься силой духа
Все вам, братцы, по плечу.

Я желаю честно службу
Свою важную нести.
И мешки большие денег
В день зарплаты в дом нести.

Ты доставишь нам финансы,
В целости их сохранив.
И за это, инкассатор,
Мы тебя благодарим!

Будь и впредь всегда удачлив,
И в работе лучше всех.
Пусть повсюду днем и ночью
Тебе сопутствует успех!

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