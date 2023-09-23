Международный день жестов-2023. Поздравления для сурдопереводчиков в прозе, стихах и смс

Пусть судьба на твои жесты доброй воли отвечает удачей. Добивайся успеха с такой же легкостью, с который ты жестикулируешь, твердо верь в себя и думай только о хорошем. И пусть это хорошее всегда случается с тобой.

Поздравляю и от души желаю всегда понимать сердцем близких. И пусть родные люди понимают тебя без лишних слов и жестов. Желаю браво справляться со своей работой, улавливать налету каждое слово и передавать его точным жестом, ловить налету каждый шанс на удачу и переводить его в грандиозный успех!