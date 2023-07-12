День фотографа - 12 июля. Идеально выстроенные поздравления в прозе, стихах и смс

В День фотографа желаю

Ракурсы легко ловить.

Больше получать заказов,

Много денежек рубить.



Пусть почаще удаются

Кадры уникальные,

А идеи возникают

Все сверхгениальные.



Изменяйся, развивайся

И не стой на месте.

И однажды на весь мир

Станешь ты известен.

Полет стрижа, росы слеза

Навек остались в ваших кадрах.

Любви бездонные глаза,

И крылья нежности во взглядах,



И мощь волны, и солнца блик,

Мерцанье звезд в бездонной сини...

Лишь вы поймать способны миг.

Фотографы, за все спасибо!



Пусть вспышки счастья без конца

Дорогу жизни озаряют!

Даешь улыбку в пол-лица!

Стоп-кадр. Отснято. Поздравляем!