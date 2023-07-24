День флориста - 24 июля. Цветочные поздравления в прозе, стихах и смс

Композицию любую

Можешь сделать из цветов.

Красоту создашь такую —

Просто нет на это слов!



Во флористике ты — гений,

И желаю в этот час,

Чтобы радостных мгновений

Накопилось про запас!



Чтобы, как охапка маков,

Каждый день прекрасным был,

И вся жизнь вдруг стала сладкой,

И успех тебя накрыл!

От цветочных композиций

Просто глаз не оторвать.

Тебе нравится, трудиться,

Чтоб шедевры создавать.



Ты флорист непревзойденный,

Все дела горят в руках.

И нежнейшие бутоны

Расцветают на глазах.



Пусть же кроме восхищенья

Твой столь важный труд несёт

От клиентов уваженье

И внушительный доход.