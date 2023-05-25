Поздравления с Днем филолога в прозе
С Днем Филолога всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить: «Налейте мне латте». Тех самых, что расскажут нам, какого рода «кофе»... и, конечно же, тех, кто напомнит о правильности ударения, когда говоришь: «Она мне позвонит».
Поздравляю с Днем филолога и желаю бесконечного энтузиазма в познании истории и культуры языка, неутомимых сил и гениальных идей в поиске интересных фактов. Пусть наш язык всегда будет живым, пусть в твоей жизни всегда будет много добрых слов, веселых рассказов и счастливых случаев.
Поздравляю с Днем филолога. Хочу пожелать легко и красиво передавать свои познания в культуре народа с помощью занимательных уроков языка и увлекательных путешествий по страницам литературного творчества. Желаю в своей деятельности свершить массу открытий, желаю в своей жизни писать чудесную историю строками вдохновения и любви.
Поздравления с Днем филолога в стихах
С днем филолога сегодня
Я хочу поздравить вас,
В языках, правописании
Вам присвоен высший класс.
Языки для вас подвластны,
Их секреты вам знакомы,
Восхищает нас запас
Словарный ваш огромный.
В этот день хочу удачи
И терпения пожелать,
Чтоб успешно продолжали
Языкам нас обучать.
Как сложна для понимания
Тайна слов и сочетания,
Как уверен он и ловок
Правит здесь только филолог!
Поздравляю с Вашим днём,
Вам дар речи нипочём,
От зубок слова летают,
Фразы, мысли сочетают!
Пожелаю долгих дней,
Сладких снов среди ночей,
Моря летнего, прибоя,
Больше радости, покоя!
С Днем филолога поздравлю
Всех, кто дружит с языками.
В речи грамотной и чистой
Не угнаться нам за вами.
Взрослым вы нужны и детям,
Вы весь мир учить готовы,
Потому что все на свете
Знают: первым было СЛОВО.
Вам филологи удачи
Пожелать хочу во всем
И всем людям пожелаю
Я следить за языком.
Поздравления с Днем филолога в смс
У кого сегодня праздник?
У филологов, конечно,
Благ тебе желаю разных
И надежды бесконечной.
На работе — лишь успеха,
В доме — мира и уюта,
Пусть судьба тебе подарит
К счастью легкие маршруты!
С Днем филолога! Пусть праздник
Принесет сюрпризов разных,
Непременно все поздравят,
Улыбаться вас заставят!
Вы, филологи, к искусству
Завсегда питали чувства,
Пусть вас радует культура,
В том числе литература!
В День филолога прими
От меня ты поздравления,
В языках ты просто супер,
Поражают достижения.
Я желаю в своем деле
Неизменно процветать,
Грани новые в науке,
Как и прежде, открывать.