День энергетика - 22 декабря. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.



Пускай не гаснут никогда

В твоих глазах огни,

Пусть током электрическим

Бьет только от любви.



Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.

С днём энергетика тебя!

Пусть будет на душе светло,

Желаю, чтобы никогда

Там не искрило и не жгло.



Пусть на работе всё путем,

Без напряжений и проблем,

Желаю, чтоб с тобой тепло

Всегда и всюду было всем!



Будь энергичным и сияй,

Как будто лампочка в 100 ватт.

Тебе желаю от души

Здоровья, счастья и деньжат!