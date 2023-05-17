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Жизнь

День электросвязи и информационного общества - 17 мая. Поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечают программисты, системные администраторы, интернет-провайдеры, веб-дизайнеры, редакторы интернет-изданий, а также многие другие специалисты и организации, чья работа связана с информационными технологиями. Altapress.ru подготовил поздравления в стихах и смс.

Электричество.
Электричество.
Pixabay.com

Поздравления с Днем электросвязи и информационного общества в стихах

В этот день электросвязи
Пожелаю тебе верно —
Только в позитива фазе
Находиться неизменно.

И родных людей контакты
Не терять средь дней бегущих.
И успехом необъятным
Подкреплять ход дел насущных.

И пусть нервы, как канаты,
Будут прочными навеки.
И в жизнь потекут по факту
Вестей добрых только реки!

С Днем электросвязи вас
Я сегодня поздравляю,
В ногу со временем идти
От души я всем желаю.

Информацию желаю
Без проблем вам получать,
Быть на связи неизменно,
Никогда вам не скучать.

Век безумных технологий
Пусть вам будет по душе,
Информация пусть кружит
В своем буйном вираже.

Сегодня каждый человек обязан
Отметить праздник — День электросвязи,
Ее для нас огромное значение,
Ведь без нее не мыслим мы общения!

К нам информация идет по проводам,
Все новости по ним приходят к нам,
И телефонный радостный звонок...
Всем людям отправляем поздравок!

Электричество.
Электричество.
Pixabay.com

Поздравления с Днем электросвязи и информационного общества в смс

Информация и связь —
Мощь наша большая.
С этим славным днем я всех
Нынче поздравляю.

Позитивных новостей
Только пожелаю.
Импульс счастья и добра
Всем вам посылаю.

С праздником, связисты!
Радости и смеха!
Будет ровным, чистым
Пусть ваш путь к успеху,

Солнце улыбнется
Вам в разгаре мая,
Счастье в руки льется
И любовь большая!

День электросвязи нынче
Отмечают программисты,
Достижения вам желаю
Все высокие превысить.

Интернет пусть будет быстрым,
Пусть отличной будет связь,
Я желаю, чтоб карьера
Непременно удалась.

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