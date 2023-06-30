Поздравления с Днем экономиста в прозе
Поздравляю с праздником всех экономистов. Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились. Желаю, чтобы деньги водились не только в цифрах, но и в ваших карманах. Пускай каждый отчет будет успешным, а кризис не касается вас даже на бумаге. Добра, благополучия вам и вашим домам. Пускай всё у вас в жизни множится и растет: прибыль, успехи, здоровье и доход.
Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия, результативной работы и отсутствия ошибок. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем сопутствует успех, помогают знания, поддерживает удача. С Днем экономиста!
Поздравляю с Днем экономиста и от души желаю уверенности, удачи, умения преуспевать во всём и всегда! Не экономь на себе и своих желаниях, не упускай своих возможностей в жизни и не допускай ни одной ошибки в работе. Пусть экономика процветает и не подпускает к себе близко кризис.
Поздравления с Днем экономиста в стихах
Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.
Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
От лишних трат убережет.
Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.
Аналитика, прогнозы и отчеты —
Для кого-то страшные слова.
А для вас — обычная работа.
Цифрами забита голова.
В День экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы, эффективность повышая,
Вы не ошибались никогда.
Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману южные широты,
А любые траты — не вопрос.
Сегодня День экономиста —
Прекрасный, ясный, светлый день.
Пусть взгляд ваш радостью искрится,
Не будет горестей, проблем.
Желаем вам большого счастья,
Любви огромной, доброты
И никогда не ошибаться,
Успех с удачею найти.
Пусть будет много в вашей жизни
Улыбок, встреч, воспоминаний.
А мы вас с Днем экономиста
Сегодня дружно поздравляем.
Поздравления с Днем экономиста в смс
Экономика — наука,
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем,
Тех, кто знает этот шифр.
Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит,
Вам карьерный резкий взлет.
Желаем жить всегда в достатке,
Желаем кризисов не знать,
Всегда и пить и кушать сладко,
И никогда не унывать.
И на себе не экономить,
И не отказывать ни в чем,
И о коллегах тоже помнить,
И чаще поощрять рублём.
Я в праздник экономиста
Желаю прибыли чистой.
Чтоб деньги множились быстро
И в ваши руки текли.
Пусть чётко, точно, красиво —
Профессия — это сила.
Желаю жизни счастливой,
Судьбой свободно рулить!