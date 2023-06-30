Поздравляю с праздником всех экономистов. Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились. Желаю, чтобы деньги водились не только в цифрах, но и в ваших карманах. Пускай каждый отчет будет успешным, а кризис не касается вас даже на бумаге. Добра, благополучия вам и вашим домам. Пускай всё у вас в жизни множится и растет: прибыль, успехи, здоровье и доход.

Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия, результативной работы и отсутствия ошибок. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем сопутствует успех, помогают знания, поддерживает удача. С Днем экономиста!