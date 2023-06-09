День друзей - 9 июня. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем друзей в прозе
Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!
Друзей мы не просто так встречаем в нашей жизни. Все эти люди помогают нам преодолевать трудности и неприятности. Пусть друзья будут у каждого, чтобы в трудную минуту подали они руку, поддержали не только словом, но и делом. С днем друзей!
Поздравляю с днем друзей! Пусть в вашей жизни никогда не будет места для обид, печали и грусти. Желаю верных друзей, которые всегда придут на помощь и будут любить, ценить и уважать вас и вашу дружбу!
Поздравления с Днем друзей в стихах
Для чего нужны друзья?
Эта истина проста —
Без друзей и жизнь не та,
«Скука скучная» тогда.
Ты с друзьями не робеешь,
Выезжаешь на пикник,
Помогаешь, выручаешь,
Ценишь вместе каждый миг.
День друзей придуман теми,
Кто для дружбы никогда
Ничего не пожалеет.
В общем, с праздником, друзья!
В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам теплые слова.
Не могу без вас себя представить,
Дружба наша истинно крепка!
Я хочу, чтоб были вы здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе — цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей помехи были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши чаянья и лучшие мечты!
Мои друзья, без вас мой век
Был бы очень сер и скушен!
Ведь социален человек,
Ему всегда товарищ нужен!
Спасибо вам, друзья мои,
За радость, счастье и веселье,
За море дружеской любви —
Вы лучше всех, тут нет сомнения!
Я знаю, вы всегда готовы
Меня в ненастье поддержать,
Я не найду такого слова,
Чтоб благодарность описать!
Поздравления с Днем друзей в смс
С Днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей!
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!
С Днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас.
Дружбу светлую восславить,
Ту, что лечит нас подчас.
Вам беречь друзей желаю,
Никогда не предавать,
Помогать, любить и верить,
Обожать и понимать.
Поздравляю с днем друзей!
Пусть сверкает взгляд бодрей,
Пусть весна цветет на сердце,
Ждёт успех за каждой дверцей.
Классным будет настроение,
И сопутствует везение,
Преумножится удача,
И пусть станет жизнь богаче!