День друзей - 9 июня. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Для чего нужны друзья?

Эта истина проста —

Без друзей и жизнь не та,

«Скука скучная» тогда.



Ты с друзьями не робеешь,

Выезжаешь на пикник,

Помогаешь, выручаешь,

Ценишь вместе каждый миг.



День друзей придуман теми,

Кто для дружбы никогда

Ничего не пожалеет.

В общем, с праздником, друзья!

В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам теплые слова.

Не могу без вас себя представить,

Дружба наша истинно крепка!



Я хочу, чтоб были вы здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе — цветущий май!



Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей помехи были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши чаянья и лучшие мечты!