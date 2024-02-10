12 февраля
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Жизнь

День дипломата - 10 февраля. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День дипломатического работника отмечают 10 февраля. В этот день в 1549 году на территории Российской Империи появилось первое внешнеполитическое ведомство под названием Посольский Приказ. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

Поздравления с Днем дипломата в прозе

Поздравляем с Днем дипломатического работника! Желаем огромных высот и достижений, больших перспектив и множества выполненных миссий. Всегда нацеленности на результат, сговорчивости оппонентов, умения держаться в любой ситуации и находить правильное решение. Будьте здоровы, верьте в свои возможности и гордитесь своими успехами!

Дорогие наши дипломаты! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам побольше профессиональных навыков и успехов, карьерного роста и процветания. А еще крепкого здоровья, вдохновения и воодушевления. Пускай ваша работа приносит вам только радость и удовольствие!

Поздравляю с Днем дипломатического работника и пожелать хочу лояльности и толерантности в любом деле и споре, искреннего уважения окружающих и светлых перспектив на горизонте жизни, постоянной удачи и высокого профессионализма, который поможет достичь тебе всех поставленных целей.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Поздравления с Днем дипломата в стихах

День дипломатии сегодня,
Мы поздравляем от души
Тех, кто своим волшебным словом
Конфликты многие решил.

Чтоб страны жили дружно, мирно,
Договориться чтоб могли,
Нужны нам очень дипломаты,
И мы ценить вас все должны.

Спасибо вам за труд нелегкий,
За ваш талант все объяснить,
Чтоб понимали все друг друга,
Чтоб было проще людям жить.

Дипработнику желаю
Выдержки и стойкости.
И, карьеру покоряя,
Изучить все тонкости.

Чтобы нервы, как металл,
Были очень прочными,
И нёс всех бесед финал
Результаты точные.

Чтобы труд ценился твой
В суммах сногсшибательных,
И уверенный настрой
Снес всех, обязательно

Дипломаты, с праздником
Вас я поздравляю,
Во всех переговорах
Успеха вам желаю.

Желаю, чтобы мирно
Проблемы все решались,
Интересы стран,
Чтоб не нарушались.

Желаю диалогом
Конфликты устранять,
Хрупкий мир планеты
Словом защищать.

Адвокат. Портфель
Адвокат. Портфель
unsplash.com

Поздравления с Днем дипломата в смс

В День дипломата поздравляю,
Успехов я желаю вам.
Карьера вверх пускай стремиться
И тянет к новым рубежам.

Добра желаю и достатка,
Переговоров — безупречных,
Большого счастья и удачи
В делах, конечно же, сердечных.

Мир на свете сохранить
Могут дипломаты,
Вот и ты, мой друг, служить
Здесь решил когда-то,
Все конфликты разрешить,
Друг, тебе под силу,
Я тебе желаю жить
Радостно, красиво,
Пожелаю я тебе и в карьере роста,
Только лучшего в судьбе,
Быть счастливым просто!

От души тебя, дипломат,
Поздравляю с праздником этим!
Будь всегда и здоров, и богат,
И счастливее будь всех на свете!

Пусть решаются быстро и просто
Все вопросы, проблемы, дела!
Я желаю карьерного роста,
Чтоб зарплата твоя ввысь росла!

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