День дипломата - 10 февраля. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В День дипломата поздравляю,

Успехов я желаю вам.

Карьера вверх пускай стремиться

И тянет к новым рубежам.



Добра желаю и достатка,

Переговоров — безупречных,

Большого счастья и удачи

В делах, конечно же, сердечных.

Мир на свете сохранить

Могут дипломаты,

Вот и ты, мой друг, служить

Здесь решил когда-то,

Все конфликты разрешить,

Друг, тебе под силу,

Я тебе желаю жить

Радостно, красиво,

Пожелаю я тебе и в карьере роста,

Только лучшего в судьбе,

Быть счастливым просто!