День дипломата - 10 февраля. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем дипломата в прозе
Поздравляем с Днем дипломатического работника! Желаем огромных высот и достижений, больших перспектив и множества выполненных миссий. Всегда нацеленности на результат, сговорчивости оппонентов, умения держаться в любой ситуации и находить правильное решение. Будьте здоровы, верьте в свои возможности и гордитесь своими успехами!
Дорогие наши дипломаты! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам побольше профессиональных навыков и успехов, карьерного роста и процветания. А еще крепкого здоровья, вдохновения и воодушевления. Пускай ваша работа приносит вам только радость и удовольствие!
Поздравляю с Днем дипломатического работника и пожелать хочу лояльности и толерантности в любом деле и споре, искреннего уважения окружающих и светлых перспектив на горизонте жизни, постоянной удачи и высокого профессионализма, который поможет достичь тебе всех поставленных целей.
Поздравления с Днем дипломата в стихах
День дипломатии сегодня,
Мы поздравляем от души
Тех, кто своим волшебным словом
Конфликты многие решил.
Чтоб страны жили дружно, мирно,
Договориться чтоб могли,
Нужны нам очень дипломаты,
И мы ценить вас все должны.
Спасибо вам за труд нелегкий,
За ваш талант все объяснить,
Чтоб понимали все друг друга,
Чтоб было проще людям жить.
Дипработнику желаю
Выдержки и стойкости.
И, карьеру покоряя,
Изучить все тонкости.
Чтобы нервы, как металл,
Были очень прочными,
И нёс всех бесед финал
Результаты точные.
Чтобы труд ценился твой
В суммах сногсшибательных,
И уверенный настрой
Снес всех, обязательно
Дипломаты, с праздником
Вас я поздравляю,
Во всех переговорах
Успеха вам желаю.
Желаю, чтобы мирно
Проблемы все решались,
Интересы стран,
Чтоб не нарушались.
Желаю диалогом
Конфликты устранять,
Хрупкий мир планеты
Словом защищать.
Поздравления с Днем дипломата в смс
В День дипломата поздравляю,
Успехов я желаю вам.
Карьера вверх пускай стремиться
И тянет к новым рубежам.
Добра желаю и достатка,
Переговоров — безупречных,
Большого счастья и удачи
В делах, конечно же, сердечных.
Мир на свете сохранить
Могут дипломаты,
Вот и ты, мой друг, служить
Здесь решил когда-то,
Все конфликты разрешить,
Друг, тебе под силу,
Я тебе желаю жить
Радостно, красиво,
Пожелаю я тебе и в карьере роста,
Только лучшего в судьбе,
Быть счастливым просто!
От души тебя, дипломат,
Поздравляю с праздником этим!
Будь всегда и здоров, и богат,
И счастливее будь всех на свете!
Пусть решаются быстро и просто
Все вопросы, проблемы, дела!
Я желаю карьерного роста,
Чтоб зарплата твоя ввысь росла!
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