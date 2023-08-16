17 августа
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Жизнь

День чуда-своими-руками и День Джокера. Какие необычные праздники отмечают 16 августа

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Скрин с видео

День «Настоящая любовь навсегда»

Впервые день, который на оригинале звучит как True Love Forever Day, отпраздновали в 2019 году.

Принято чествовать рождение истинной любви становится возможным, когда встречаются по-настоящему родственные души. При этом, чтобы чувства расцвели и окрепли нужно много и упорно работать. Тогда наградой будет "Настоящая любовь навсегда".

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

День чуда-своими-руками

Когда речь идет об этом празднике, предполагаются разные поделки и сувениры, а также вкусные блюда, в которые люди вкладывают частичку своей души.

В честь этого праздника нужно создать что-нибудь своими силами, чтобы порадовать дорогих и близких людей пусть маленьким, но таким ценным чудом.

День Джокера

В этот день свое рождение отмечает один из самых загадочных персонажей комиксов – Джокер. В кинематографе злодей-неудачник, один из врагов Бэтмена, талантливый химик-самоучка начал свою звездную карьеру в 1966 году.

Несколько ранее Джокер начал использоваться в качестве свободного игрока во французской колоде карт. Чаще всего, многоликий персонал предстает перед нами с цветной, клоунской прической, злодейской улыбкой-оскалом и маниакальной склонностью к убийствам.

Элвис Пресли.
Элвис Пресли.
Pixabay.com

День памяти Элвиса Пресли

Каждый год, десятки тысяч поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются в августе в Мемфис на неделю памяти Элвиса Пресли. До трагической смерти Элвиса Пресли 16 августа 1977 года было продано свыше 500 миллионов его пластинок, а спустя семь лет эта цифра увеличилась в 7 раз.

Международный день «Помашите в камеру наблюдения»

16 августа в мире отмечается праздник, призывающий каждого человека на планете помахать в камеру видеонаблюдения. Учреждение этой памятной даты призвано акцентировать внимание общества на широком распространении видеонаблюдения в нашей повседневной жизни. С одной стороны это способствует повышению безопасности, с другой – ограничивает свободу и нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни.

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