День бойскаутов - 5 января. Задорные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем бойскаутов в стихах
Бойскаутом не каждый сможет быть,
Нужны тут ловкость, сила и терпенье,
Чтоб на природе ни о чем не позабыть
И применить там все свои уменья.
Тебя, бойскаут, поздравляю от души!
Желаю наилучших благ: здоровья, счастья,
Чтоб поскорей сбылись твои мечты,
И никогда не потревожили ненастья.
Тебе не страшна непогода и ветер,
Ты можешь прожить на природе всегда,
Бойскаут, скорей принимай поздравленья,
Пусть в жизнь не ворвутся печаль и беда,
Любые проблемы решишь за минуту,
В условиях разных не раз ты бывал,
Всегда оставайся находчивым, сильным,
Тебя ждет успех, ты об этом мечтал!
Бойскаут, будь всегда готов,
К различным испытаниям.
Ведь для тебя, наверняка,
Придумали задание.
Не отступай, сдаваться — брось,
Найдешь всегда решенье!
Помочь ты сможешь и другим,
И в этом нет сомнения!
Блистай смекалкой своей,
Пусть долго удивляются!
И только лучшие друзья,
Тебе всегда встречаются!
Поздравления с Днем бойскаутов в смс
День бойскаутов сегодня
Отмечает целый мир,
Поздравляю всех задорных
Шутников и заводил.
Силы, ловкости желаю,
Видеть цель свою всегда,
Дорожить надежным другом,
Не сдаваться никогда.
Будь крепок и силен всегда,
Здоров в любую непогоду,
Дорогу освещает пусть звезда,
Разгонит ветер пусть в душе тревогу.
Бойскаут, ты вперед иди,
И не склоняйся перед неудачей,
Все лучше ждет впереди,
И будет так, а не иначе.
Бойскауты-народ простой,
Веселый, шустрый, боевой.
На подъем легки ребята,
Словно пламенем объяты.
В лес и в гору, и в болото —
Не бывает неохота!
В день международный ваш —
Счастья полный патронташ,
Рюкзачок удачи
И любви в придачу.
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