День атомщика. Энергичные поздравления в прозе, стихах и смс

Работник атома, спасибо За твой неоценимый труд, В твоих руках большая сила, И атомом ее зовут. Нам мирный атом помогает Дела великие вершить, Ты — мастер дела! Каждый знает, Что только так и надо жить!

В День работника атомной промышленности желаю успешных теорий и удачных идей, высоких технологий и уважающих людей, креативных подходов и высоких достижений, постоянного энтузиазма и полезных открытий.

У тебя стезя серьёзна

И не всем то по зубам —

Ты ведь грамотный работник

По всем атомным делам!



Пусть твой атом спит спокойно

Мирным будет на века,

Только пользу он приносит

Будет ласковой судьба.