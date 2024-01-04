День страстей по лимонной карамельке и другие интересные праздники, которые отмечают 4 января

День Ньютона. 4 января День Ньютона отмечают ученые, исследователи и поклонники научных экспериментов со всего мира. Праздник посвящен рождению великого английского ученого и гения Исаака Ньютона – 4 января 1643 года. В честь праздника принято посещать могилу Ньютона, которая находится в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве.

День страстей по лимонной карамельке. Этот неофициальный праздник уже традиционно отмечается 4 января. Он посвящен лимонным карамелькам, в классический рецепт которых входит сахар и лимонная кислота.

Всемирный день гипноза. Этот праздник введен в 2006 году и приурочен ко дню смерти доктора Джека Гибсона. Этот ирландский психотерапевт прославился тем, что занимался лечением различных психосоматических расстройств с помощью гипнотического воздействия.

Всемирный день азбуки Брайля. Впервые праздник, посвященный азбуке для слепых отмечался 4 января 2019 года по инициативе Генассамблеи ООН. Азбука Брайля, являющаяся эффективным средством получения информации слепыми или слабовидящими людьми была создана французским тифлопедагогом Луи Брайлем.

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