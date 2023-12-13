День Андрея Первозванного: кому помолиться, что можно и нельзя делать 13 декабря

Традиции Андрея Первозванного
На Руси апостола считали покровителем морского искусства и семейной жизни. Он также олицетворял мужское начало. Его иконе молятся об успехе в морском и военном деле и защите Родины.
Девушки же просили у святого хорошего жениха и счастливый брак. В этот день они пекли калиту - коржик из белого хлеба, который символизировал счастливую семейную жизнь.
С коржиком проводили забавный обряд. Калиту подвешивали к потолку, а парни должны были откусить от нее кусочек - так они открывали дверь во взрослую жизнь.
Затем девушки накрывали вечером стол и звали знакомых молодых ребят. Их угощали пирожками, голубцами и варениками. За столом пели песни о любви и веселились.
Что нельзя делать 13 декабря?
- Нельзя заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.
- Запрещено ругаться с людьми, связанными с рыбаками - иначе их покровитель Андрей Первозванный накажет.
- Супругам не стоит ругаться — любая ссора может привести к многочисленным семейным трудностям.
- Нельзя шуметь, кричать, эмоционально спорить и сквернословить.
Приметы Андрея Первозванного
- Ясный и морозный день – к богатому урожаю.
- Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.
- Уголь на лучине крутится – к морозам.
- Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.
- Облака быстро и низко плывут – к стуже.