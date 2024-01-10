Деменция — молодым, старое училище — пока никому. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы решили опросить вас, дорогие читатели, какие события за 2023 год в Алтайском крае стали главными. Оставить свой голос можно здесь. А что еще посмотреть на нашем сайте — в моей подборке.

Начались повторные торги по продаже барнаульского Горного училища

Аукцион по приватизации Горного училища на пр. Красноармейском, 21 не состоялся – никто не захотел покупать памятник с участком за 66 млн рублей. Назначили повторные торги.

Условия не изменились. Цену оставили такой же - 66 млн рублей. Принимать заявки будут до 16:00 31 января. Торги проведут 5 февраля.

Как здание выглядит внутри и снаружи — смотрите здесь.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году. Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Молодых и старых все чаще преследует деменция

Мы спросили у барнаульского психиатра, почему деменция перестает быть "болезнью старых". Оказалось, что это "вторичная деменция". То есть та, которая появляется после злоупотребления алкоголя или травмы головного мозга, например. Именно этот вариант болезни распространен среди людей до 35 лет.

Какие симптомы есть у это болезни, кроме забывчивости — читайте здесь.

Головная боль. СС0.

Рождественский вертеп в Барнауле

Фотокорреспондент Дмитрий Лямзин отправился к Покровскому собору, чтобы показать нам нарядный вертеп, который все еще украшает территорию храма.

Что такое вертеп, почему это так называется и как выглядит - смотрите здесь.

Рождественский вертеп в Покровском соборе. Дмитрий Лямзин

Что еще почитать?

Глава алтайского минздрава рассказал, когда откроют поликлинику №14. Если кратко: скоро. Но когда - непонятно.

Школьники скоро начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Утвердили даты экзаменов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале