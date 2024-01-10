12 января
﻿
Жизнь

Деменция — молодым, старое училище — пока никому. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы решили опросить вас, дорогие читатели, какие события за 2023 год в Алтайском крае стали главными. Оставить свой голос можно здесь. А что еще посмотреть на нашем сайте — в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Начались повторные торги по продаже барнаульского Горного училища

Аукцион по приватизации Горного училища на пр. Красноармейском, 21 не состоялся – никто не захотел покупать памятник с участком за 66 млн рублей. Назначили повторные торги.

Условия не изменились. Цену оставили такой же - 66 млн рублей. Принимать заявки будут до 16:00 31 января. Торги проведут 5 февраля.

Как здание выглядит внутри и снаружи — смотрите здесь.

Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году.
Как выглядело здание Горного училища внутри в 2019 году.
Евгений Кучинев / vk.com/urbanhistory

Молодых и старых все чаще преследует деменция

Мы спросили у барнаульского психиатра, почему деменция перестает быть "болезнью старых". Оказалось, что это "вторичная деменция". То есть та, которая появляется после злоупотребления алкоголя или травмы головного мозга, например. Именно этот вариант болезни распространен среди людей до 35 лет.

Какие симптомы есть у это болезни, кроме забывчивости — читайте здесь.

Головная боль.
Головная боль.
СС0.

Рождественский вертеп в Барнауле

Фотокорреспондент Дмитрий Лямзин отправился к Покровскому собору, чтобы показать нам нарядный вертеп, который все еще украшает территорию храма.

Что такое вертеп, почему это так называется и как выглядит - смотрите здесь.

Рождественский вертеп в Покровском соборе.
Рождественский вертеп в Покровском соборе.
Дмитрий Лямзин

Что еще почитать?

  • Глава алтайского минздрава рассказал, когда откроют поликлинику №14. Если кратко: скоро. Но когда - непонятно.
  • Школьники скоро начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Утвердили даты экзаменов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость