18 мая
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Жизнь

Delivery Club планирует сменить название и добавить в меню электронику

Сервис по доставке еды Delivery Club планирует провести серьезный ребрендинг. Он сменит название и расширит ассортимент несъедобными товарами Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Delivery Club
Delivery Club
Wikimedia Commons

Издание отмечает, что в сервисе доставки еды наблюдается убыточность. Чтобы решить эту проблему, "Яндекс", купивший Delivery Club почти 10 месяцев назад, решил расширить ассортимент.

В каталоге товаров, помимо блюд и продуктов, появятся электроника, товары для дома и мелкая бытовая техника.

Также Delivery Club поменяет название на «Маркет деливери». Под новым названием сервис начнет работать уже летом 2023 года.

В компании отмечают, что после ребрендинга условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров останутся прежними. «Маркет деливери» также продолжит доставлять заказов из ресторанов и продовольственных магазинов.

Ранее россиян предупредили задержках в доставке лекарств в аптеки.

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