24 декабря в 13:00 состоится праздничное открытие уличного катка в Парке спорта А.Смертина.

В программе посетителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые приготовили различные испытания, игры и конкурсы, призы и подарки. Жители города могут встать на коньки, опробовать лед и весело провести выходной день всей семьей!

Прийти на праздничное открытие можно со своими коньками или же взять в аренду в теплом пункте проката. Размерный ряд от 25 до 46. Для самых неопытных фигуристов есть пингвины помощники.

В зимний сезон 2023-2024 в парке будут работать два катка уличный и крытый, режим работы по будням с 12 до 21 часа, суббота и воскресенье с 11 до 22 часов.

Приглашаем всех поднять настроение и открыть зимний сезон по адресу:

Парк спорта, ул.Энтузиастов 12 В.

Подробности можно уточнять в пункте проката по телефону: +7-913-272-9950

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