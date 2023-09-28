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Жизнь

Дефицит призывников, побег риэлтора и жаркие споры в АКЗС. Что произошло в Алтайском крае 28 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко подписал распоряжение о начале осеннего призыва на военную службу с 1 октября. В документе также говорится об «остром дефиците призывного ресурса в ходе весеннего призыва» и необходимости «уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске».
  • В Барнауле состоялась 23-я сессия АКЗС. Алтайские депутаты приняли на ней нового коллегу и устроили жаркое обсуждение закона о проведении митингов. Вот о чем в итоге договорились.
  • В 987 многоквартирных и 4440 частных жилых домах, 70 детсадах, 41 школе и 23 медучреждениях Барнаула временно отключат горячую и холодную воду.
  • Юрист Сергей Сандаковский рассказал, что не так с делом о побеге Людмилы Авдюхиной — экс-директора риэлторской фирмы, которую обвиняют в краже до 200 млн рублей клиентов.
  • Глава Каменского района Иван Панченко стал первым, кто рассказал о ситуации в своем муниципалитете на сессии АКЗС. Выступление Панченко депутаты назвали обстоятельным, но не во всем правдоподобным.
  • Ортодонт детской стоматологической поликлиники №2 Семен Воднев рассказал, кому и когда стоит устанавливать брекеты, как их выбрать и почему кривые зубы — меньшее из зол.
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