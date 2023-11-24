24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации предложили в МЧС

МЧС РФ предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана.
Трасса здоровья в Барнауле после урагана.
altapress.ru

Это — стихийное бедствие или техногенная авария, пишет РБК. Гражданам следует предоставить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты и неоплачиваемый отпуск на срок до пяти дней, считают в ведомстве.

В МЧС подготовили пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что барнаульцы недоумевают, что делать с «убитыми» крышами после урагана. Также прокурор рассказал, как жителям Алтайского края получить поддержку после урагана.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость