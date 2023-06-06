Чудо природы или безобразная канава. Как идет война с бизнесменом, который планирует засыпать ручей на Алтае

В редакцию altapress.ru обратилась Нина Комашинская, владелица участка на берегу Катуни в селе Барангол Республики Алтай. Она утверждает, что ее сосед бизнесмен Александр Кардаманов незаконно засыпает ручей и перекраивает берег реки, а власти закрывают на это глаза. Сосед же удивляется жалобам и готовит разрешительные документы. Мы выслушали обе стороны конфликта.

«Это варварство»

Нина Комашинская рассказывает, что конфликт возник два года назад, когда бизнесмен стал активно заниматься катанием туристов на моторных лодках по Катуни. По ее словам, чтобы организовать место посадки, он переместил камни, укрепляющие берег, на свою территорию.

«Кусочек берега моего участка был просто-напросто обрушен. Разве можно в прибрежной зоне такое делать? А все смотрят и смотрят. Как такое возможно?» - возмущается собеседница.

Однако в прокуратуру, Росприроднадзор и Верхне-обское бассейное водное управление она обратилась по другому поводу.

«Кардаманов захотел проложить дорогу от ул. Чуйской вдоль русла ручья, засыпав его, чтобы туристы подъезжали прямо на берег, - отметила Комашинская. – Русло ручья изменили, вода теперь течет по трубе. Это варварство. Было такое чудесное место».

В апреле 2023 года сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай выехали на место и выявили, что Александр Кардаманов без разрешительных документов изменил русло ручья.

Это, как отметило ведомство, нарушает водное законодательство и предусматривает ответственность по статье 7.6 КоАП РФ: «Самовольное занятье водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которого возникает право пользования».

Бизнесмену вынесли представление по «устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения». Письмо от ведомства есть в распоряжении редакции.

Решение сотрудников Минприроды поразило Нину Комашинскую: «То есть он наказан не за то, что положил ручей в трубы, а за то, что не согласовал это. Оказывается, если получит разрешение – все нормально. Нет слов».

Вода – государству

Собеседница уверена, что земельный участок сформирован неверно: ручей вообще не может входить в собственность бизнесмена и должен принадлежать государству. Она ссылается на восьмую статью Водного кодекса РФ.

План. Предоставлено Ниной Комашинской

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура отправила запрос в министерство природных ресурсов республики, чтобы установить факт пересечения участка с водным объектом. Когда выявят координаты и площади пересечения, прокурор направит заявление в суд.

В органах отметили, что подобную работу ведут постоянно. С 2022 года установили новые границы участков по 53 исковым заявлениям. Так в собственность РФ вернули земли площадью более 120 тыс. кв. м.

С 10 мая других ответов по поводу границ участка от прокуратуры Нине Комашинской не поступало. Она намерена обратиться к генеральному прокурору РФ.

«Присыпал чуть-чуть»

Александр Кардаманов подтвердил, что планирует засыпать ручей и отметил: по генплану застройки у того места проходит дорога.

«Я просто не знал, что нужно оформлять благоустройство: регистрировать ручей, брать разрешение на то, чтобы упаковать его в трубу и т.д. Присыпал чуть-чуть, - сказал он. – Из Минприроды приехали, проверили, небольшой штраф выписали. Остановил работы, даже некогда сейчас этим заниматься».

Ров проблемного ручья. Предоставлено Ниной Комашинской

Осенью бизнесмен намерен получить необходимые документы. «Возьму разрешение на засыпку этой канавы. Она просто безобразная. А ручей упакуем на законных основаниях, - добавил Кардаманов. - Русло никак не поменялось, как тек ручей, так и течет. На меня и раньше жаловались, например, лесникам, мол, лес валю. Приехали, проверили – ничего такого, глупости».

В законности границ участка собеседник уверен.

На вопрос, общались ли участники конфликта лично, соседи ответили так:

«Видел в последний раз ее года два назад, человек здесь не живет, - сказал Александр Кардаманов. - Кто-то сказал, что собираюсь канаву засыпать, и дистанционно пошли жалобы. Мой номер телефона у нее есть, хотела бы связаться – связалась».

«Мне передавали: сосед утверждает, что я чуть ли не угрожаю и нападаю, - говорит Нина Комашинская. - Меня на Алтае не было уже два года, не могу даже приехать по состоянию здоровья. Все фотографии мне прислали соседи. Смотрю и сделать ничего не могу».

Altapress.ru направил запрос в министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай с просьбой прокомментировать ситуацию.