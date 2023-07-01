Что запрещено делать в Ярилин день: народные приметы 1 июля

Традиции на Ярилин день
1 июля предки заметили, что солнце становится особенно ярким и наступает настоящее лето. Поэтому было решено чествовать древнего бога солнца - Ярилу.
В Ярилин день устраивали различные гулянья и игры. Незамужние девушки вставали рано утром и умывались росой, чтобы приворожить женихов. Также роса помогала плохо видящим людям и исцеляла их.
Люди верили, что 1 июля праздник способствует крупным покупкам, примирению и успеху в рабочих и семейных делах.
Не оставляли без внимания также домового. Его угощали конфетами, выпечкой и молоком, оставляя все в укромном месте. Считалось, что тогда домой прогонит все нечистое из дома.
Что запрещено делать 1 июля?
- Нельзя 1 июля в день Ярилы грустить и печалиться.
- Не стоит откладывать важные решения, особенно те, что касаются работы и семьи.
- Не рекомендуется в день Ярилы спать на старом матрасе.
- Нельзя в день Ярилы ссорить деньгами, тратить много еды и других материальных средств.
- Запрещено 1 июля держать на кого-то обиду.
Приметы на Ярилин день
- Туман с утра – день будет жарким и солнечным.
- Много мошкары на полях – к удачной охоте на перепелок.
- Беловатые облака над водой быстро скрываются при восходе солнца – к ясному дню.
- Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко.
- Ветер подул – к затяжной жаре.
- Много росы – к хорошему урожаю проса.
- В этот день зачесались ноги – к дальней дороге.
- Травы, собранные в этот день, обладают большой целительной силой.