2 июля
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Жизнь

Что запрещено делать в Ярилин день: народные приметы 1 июля

По народному календарю 1 июля отмечали Ярилин день. Предки чествовали бога солнца, лета и плодородия – Ярилу. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Традиции на Ярилин день

1 июля предки заметили, что солнце становится особенно ярким и наступает настоящее лето. Поэтому было решено чествовать древнего бога солнца - Ярилу.

В Ярилин день устраивали различные гулянья и игры. Незамужние девушки вставали рано утром и умывались росой, чтобы приворожить женихов. Также роса помогала плохо видящим людям и исцеляла их.

Люди верили, что 1 июля праздник способствует крупным покупкам, примирению и успеху в рабочих и семейных делах.

Не оставляли без внимания также домового. Его угощали конфетами, выпечкой и молоком, оставляя все в укромном месте. Считалось, что тогда домой прогонит все нечистое из дома.

Лето. Солнце. Погода.
Лето. Солнце. Погода.
СС0

Что запрещено делать 1 июля?

  • Нельзя 1 июля в день Ярилы грустить и печалиться.
  • Не стоит откладывать важные решения, особенно те, что касаются работы и семьи.
  • Не рекомендуется в день Ярилы спать на старом матрасе.
  • Нельзя в день Ярилы ссорить деньгами, тратить много еды и других материальных средств.
  • Запрещено 1 июля держать на кого-то обиду.
Лето. Женщина. Солнце.
Лето. Женщина. Солнце.
СС0

Приметы на Ярилин день

  • Туман с утра – день будет жарким и солнечным.
  • Много мошкары на полях – к удачной охоте на перепелок.
  • Беловатые облака над водой быстро скрываются при восходе солнца – к ясному дню.
  • Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко.
  • Ветер подул – к затяжной жаре.
  • Много росы – к хорошему урожаю проса.
  • В этот день зачесались ноги – к дальней дороге.
  • Травы, собранные в этот день, обладают большой целительной силой.
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