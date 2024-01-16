Что запрещено делать в Гордеев день. Приметы и традиции 16 января

В народно-православном календаре 16 января отмечали Гордеев день. Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия.

Традиции Гордеева дня

В этот день нечистая сила и духи просыпались от спячки и творили разные злодеяния. Так, по поверьям, голодные ведьмы задаивали коров до смерти. Чтобы обезопасить домашний скот, хозяйки читали специальные заговоры. Например:

"Дедушка-доможирушко, пой мою скотинушку. Пой да корми, да гладко води".

Во время дойки следили, чтобы в хлеву не было "чужого глаза" - иначе нечистая сила "молоко уведет". Коров кормили овсяной или мучной кашей на молоке.

Защитить скот просили домового. Для этого в хлеву оставляли кусок пирога.

Животноводство. Корова. СС0

Что нельзя делать 16 января

Запрещено хвастаться чем-либо - иначе у вас это отберут и накажут.

Не рекомендуется надевать новую одежду - а то она быстро придет в негодность.

Не стоит работать вечером.

Нельзя мести пол и выносить мусор - можно счастье свое выкинуть.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Приметы Гордеева дня

Луна в кресте или в круге – к сильному морозу.

Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.

Увидеть возле дома зайца – к похолоданию.

Иней на деревьях – к ясной и сухой погоде.

Облака, плывущие по небу – к вьюге и метели.

Треск деревьев в лесу – к морозу.

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