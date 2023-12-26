Что запрещено делать в Евстратиев день: приметы и традиции 26 декабря

26 декабря на Руси прозвали Опасным днем или Ведьмиными посиделками. Православная церковь вспоминает мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Altapress.ru рассказывает, за что так прозвали день, каким приметам, традициям и запретам следовали люди.

Традиции Евстратиева дня

Люди верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и летают, поднимая снежные вихри. Таким образом они пытаются скрыть от людей солнечный свет и продлить царство мрака.

Однако у них ничего не получалось, ведь день начинал постепенно увеличиваться. Люди говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад. Прибавился денек, хоть на воробьиный скок».

С 26 декабря люди начинали следить за погодой в течение 12 суток. По приметным дням предсказывали погоду на весь следующий год.

Зима, метель, снег. pixabay.com

Что нельзя делать 26 декабря?

Нельзя сквернословить и скандалить - иначе ведьма может свалиться прямо на голову.

Не стоит оставлять около входной двери веник - ведьма может его похитить и улететь на шабаш.

Запрещено впускать в дом незнакомцев.

Не рекомендуется открывать окна и двери - в дом могут залететь злые духи.

Нельзя отдавать свою одежду другому человеку - можно отдать ему благополучие и здоровье.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

Приметы Евстратиева дня