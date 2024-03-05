5 марта
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Жизнь

Что запрещено делать в день Катыша. Приметы и традиции 5 марта

5 марта - народный праздник день Катыша. По церковному календарю — торжество православия Великого поста, день памяти преподобного Льва Катанского.

Птица, холод, погода.
Птица, холод, погода.
СС0

Традиции 5 марта

Святитель Лев Катанский в народной традиции славян превратился в Катыша. В этот день последний раз катались с ледяных горок.

5 марта стоит насладиться зимними играми до того, как все растает. Считалось, кто дальше всех укатится с ледяной горки, тот будет самым счастливым.

Нужно найти и выбросить всю старую обувь, которую не собираетесь больше носить — к достатку для домочадцев. По этой же примете нельзя надевать сегодня старую обувь — к бедности.

5 марта — хороший день, чтобы сходить в гости или пригласить их к себе. Навестить родителей, родственников или друзей, особенно тех, с кем давно не виделись.

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0

Что запрещено делать в день Катыша

  • Ночью нельзя смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к потере родного человека. На ночь лучше зашторить окна.
  • Нужно относиться к своему здоровью очень трепетно. Заболеть в этот день — долго идти на поправку.
  • Нельзя обещать и клясться — обещанное можно не выполнить.
  • Детям до семи лет нельзя сегодня стричься — память будет плохая.
  • Женщинам нельзя завивать волосы — о ней начнут сплетничать.
  • Мужчинам нельзя постригать бороду — к большим растратам и финансовым проблемам.
  • Мамам нельзя целовать новорожденного, чтобы не передать ему свои проблемы и свою судьбу.
Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы на Льва Катанского

  • Во время дождя небо начинает проясняться с западной стороны — к сухой погоде и теплу.
  • Дождь и активное таяние снега — скоро половодье.
  • Птицы в снегу купаются — потеплеет.
  • Весь снег растаял — год будет неурожайным.
  • Вороны парят высоко в небе — к снегопаду.
  • Гром и северный ветер — холода затянутся; гром и южный ветер — весна будет теплой; гром и восточный ветер — весна будет теплой и сухой.
  • Ветер поменял направление — погода улучшится.
  • Снег с дождем — к оттепели.

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