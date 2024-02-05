Что запрещено делать в Агафьин день: приметы и традиции 5 февраля

Традиции Агафьина дня

Этот день у наших предков начинался с проверки амбаров. Люди смотрели, сколько хлеба осталось до весны и в каком состоянии посевное зерно - не загнило ли. По этому поводу приговаривали: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет».

После амбары приводили в порядок: вычищали мусор, латали стены и крыши.

Хозяйки на Агафия обязательно пекли пироги с курицей. Они символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть бы кусочек. Остатки отдавали скотине.

Люди верили, что 5 февраля по земле идут святые вслед за ангелами. Их нужно обязательно угостить хлебом и солью, и тогда душа подающего наполнится благодатью. Поэтому в этот день приглашали в гости странников и путников и угощали их.

Хлеб, буханка, сдоба. pixabay.com/

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя смотреть на падающие звезды - они сулят смерть близких.

Не рекомендуется отказывать в просьбе - иначе ждут неприятности.

Запрещено лениться и бездельничать - можно оказаться на грани банкротства.

Не стоит забирать себе найденные деньги.

Звезды. unsplash.com

Приметы Агафьина дня

Много снега на Агафоника – к хорошему урожаю хлеба.

Морозный и солнечный день – к жаркому августу.

Ярко солнышко светит – к ранней весне.

Белки по деревьям скачут – к оттепели.

Утром кричит синица – к морозу.

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