28 ноября
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Жизнь

Что запрещено делать на Матвеев день - приметы и традиции 29 ноября

29 ноября на Руси отмечали Матвеев день. Православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Левия Матфея.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

Традиции Матвеева дня

Матвеев день прозвали "Ветродуем" из-за сильных порывистых ветров. Нередко в этот день люди наблюдали оттепели. Считалось, чем сильнее потеплело, тем суровее будет предстоящая зима.

В начале Рождественского поста крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Хозяева накрывали большие столы из постных блюд и потчевали гостей.

Девушки собирались вместе, чтобы погадать на суженого-ряженого.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Что нельзя делать 29 ноября

  • В этот день нельзя надевать вещи наизнанку - удача отвернется.
  • Не стоит носить красные вещи - приведет к неудачам в любви.
  • Запрещено разговаривать с кем-то через порог — это приведет к ссоре с этим человеком.
  • Нельзя свистеть в доме — к нашествию тараканов и пылевых клещей.
  • Не рекомендуется покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку.
Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Приметы Матвеева дня

  • Если в этот день идёт снег, то начнутся сильные метели.
  • Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме.
  • Облака низко по небу плывут – к стуже.
  • Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.
  • Выпавший снег будет до весны лежать.
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