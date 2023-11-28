Что запрещено делать на Матвеев день - приметы и традиции 29 ноября

Традиции Матвеева дня
Матвеев день прозвали "Ветродуем" из-за сильных порывистых ветров. Нередко в этот день люди наблюдали оттепели. Считалось, чем сильнее потеплело, тем суровее будет предстоящая зима.
В начале Рождественского поста крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Хозяева накрывали большие столы из постных блюд и потчевали гостей.
Девушки собирались вместе, чтобы погадать на суженого-ряженого.
Еда, кухня, готовка.
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Что нельзя делать 29 ноября
- В этот день нельзя надевать вещи наизнанку - удача отвернется.
- Не стоит носить красные вещи - приведет к неудачам в любви.
- Запрещено разговаривать с кем-то через порог — это приведет к ссоре с этим человеком.
- Нельзя свистеть в доме — к нашествию тараканов и пылевых клещей.
- Не рекомендуется покупать вещи, особенно одежду — к ссорам в доме и беспорядку.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете
Приметы Матвеева дня
- Если в этот день идёт снег, то начнутся сильные метели.
- Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме.
- Облака низко по небу плывут – к стуже.
- Чем теплее погода, тем холоднее зима будет.
- Выпавший снег будет до весны лежать.